GTA VI maintient sa date de sortie et devrait donner des nouvelles cet été, la version physique ne sera pas décalée

Cet été, GTA VI en montrera bien plus

Durant son dernier bilan financier, Take-Two a naturellement été obligé de s’arrêter quelques minutes sur le cas GTA VI. Puisque le jeu a déjà connu des reports conséquents, il est naturel de penser que la date de sortie prévue pour ce mois de novembre pourrait ne pas tenir. Mais aujourd’hui, Strauss Zelnick, PDG du groupe, tient à dire que cette date est toujours d’actualité, et que pour le moment, aucun report n’est prévu.

Mieux encore, l’éditeur commence à planifier sa grosse campagne marketing autour du jeu. Celle-ci devrait principalement avoir lieu durant l’été (propos rapportés via IGN) :

« Notre performance tout au long de l’exercice fiscal 2026 a été extraordinaire et nous abordons l’exercice 2027 avec une grande confiance. Cet exercice promet d’être révolutionnaire pour Take-Two et l’ensemble du secteur du divertissement, notamment grâce à la sortie de Grand Theft Auto VI le 19 novembre et au lancement du marketing prévu par Rockstar cet été. »

Cela ne veut pas dire que le jeu ne se montrera pas avant, mais c’est à partir de cette période que Rockstar sera un peu moins secret. De plus, Zelnick en profite pour répondre à la rumeur du moment concernant les versions physiques du jeu. Contrairement à ce que l’on pouvait lire ces derniers jours, un report de ces versions n’est pas du tout prévu par Take-Two, comme l’indique Zelnick : « Ce n’est pas dans les plans ».

Malgré toutes ces bonnes paroles, on sait à quel point les plans peuvent changer au cours de ces prochains mois et on ne prendra rien pour acquis, mais à ce jour, Take-Two prévoit bien de lancer GTA VI sur le marché le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series.