Overwatch 2 devient Overwatch tout court, 10 nouveaux héros arrivent, avec une version Switch 2 et plein de nouveautés

Ancien nom, nouveau départ

Commençons par le plus gros changement annoncé, qui ne manquera pas de faire parler de lui. Overwatch 2 n’existe plus. Enfin, plus sous ce titre. Cette suite est finalement renommée Overwatch, tout simplement. Un aveu d’échec pour certains, un retour aux sources pour d’autres. Pour Blizzard, c’est la volonté de montrer un changement significatif et le début d’une nouvelle ère.

Et cela coïncide avec l’envie de produire un jeu plus narratif que par le passé. Non, il n’est pas question de ramener le mode solo un temps prévu pour Overwatch 2, mais plutôt de mettre en place un arc narratif qui pourra être suivi au fil des saisons. Un peu à la manière d’un Marvel Rivals, on imagine, avec cette fois-ci des cinématiques, des événements en jeu, des bandes dessinées animées et bien d’autres choses.

Et cela démarrera dès la saison 1 le 10 février avec « Le règne de la Griffe », car oui, qui dit nouvelle ère dit également remise à zéro pour le système de saison. Cela permet surtout à celles et ceux qui ont fait une longue pause (et aux néophytes) de replonger plus facilement dans le jeu.

5 personnages dévoilés, 5 autres arrivent cette année

Sans doute boosté par la concurrence de Marvel Rivals, Blizzard s’est aussi dit qu’il était nécessaire de sortir des nouveaux personnages plus rapidement. Le studio a donc œuvré en coulisses pour frapper un grand coup dès le lancement de cette saison 1, avec 5 nouveaux personnages d’emblée, qui seront rejoints par 5 autres dans les prochains mois. Voici ceux que vous pourrez découvrir dès le 10 février :

Domina (Tank)

Vice-présidente de Vishkar Industries qui a la particularité d’être un tank à distance, bien équipée grâce à la technologie Vishkar. Elle pourra déployer un écran photoformé pour protéger l’équipe ou pour enfermer les adversaires, tout en usant de répulseurs pour repousser les ennemis.

Emre (DPS)

Ancien membre de l’équipe d’Overwatch, qui avait de belles valeurs et qui a pas mal changé depuis son service, jusqu’à avoir des modifications cybernétiques. Il sera notamment équipé d’un pistolet qui volera la vie des adversaires, et pourra se déchaîner lors de sa capacité ultime avec d’énormes salves explosives.

Mizuki (Soutien)

Membre du clan Hashimoto, qui est devenu un membre essentiel de ce dernier, même si ses supérieurs craignent qu’il change de camp. Son arme pourra rebondir sur les murs tandis que vous pourrez lancer son chapeau sur vos équipiers pour les soigner, jusqu’à créer un sanctuaire pour protéger toute l’équipe des projectiles adverses.

Anran (DPS)

La soeur de Wuyang, qui maîtrise quant à elle le feu. Elle se battra avec des éventails qui vont souffler des vents chauds, jusqu’à incinérer vos adversaires. Son attaque ultime lui permettra de revenir à la vie tout en déclenchant une grande explosion.

Jetpack Cat (Soutien)

La plus mignonne de toutes, qui pourra évidemment ronronner pour apporter un peu de soin à l’équipe (car rien n’est plus agréable à écouter), tout en étant capable de transporter un allié avec elle.

Et à tout cela s’ajoute des nouveaux sous-rôles pour mieux diviser les personnages, afin de les rendre un peu plus uniques. On retrouve donc :

Tank Colosse : réduit les dégâts critiques tout en augmentant votre vitesse en cas d’état critique (Mauga/Orisa/Chopper/Zarya) Engagement : récupère des points de vie en l’air (D.Va/Doomfist/Winston/Bouldoze) Indéfectible : moins de ralentissement et de recul (Domina/Danger/Reine des Junkers/Ramattra/Reinhardt/Sigma)

DPS Fine gâchette : favorise les coups critiques pour améliorer le temps de recharge (Ashe/Cassidy/Hanzo/Sojourn/Fatale) Attaque par les flancs : les kits de soin sont améliorés (Anran/Genji/Faucheur/Tracer/Vendetta/Venture) Spécialiste : augmente la vitesse de rechargement après un kill (Bastion/Emre/Chacal/Mei/Soldat : 76/Symmetra/Torbjörn) Reconnaissance : si les adversaires ont moins de 50% de PV, vous les détectez à travers les murs (Écho/Freja/Pharah/Sombra)

Soutien Tactique : obtient un excédent de charge ultime après avoir utilisé l’ultime (Ana/Baptiste/Jetpack Cat/Lúcio/Zenyatta) Secouriste : récupère des PV en soignant les autres avec son arme (Kiriko/Vital/Ange/Moira) Survie : régénère ses points de vie après avoir utilisé une capacité de déplacement (Brigitte/Illari/Juno/Mizuki/Wuyang)



De quoi apporter énormément de changement à la meta et à l’expérience tout court, d’autant plus que d’autres nouveautés sont au programme.

Nouveaux événements, interface remaniée, collaboration Hello Kitty…

En dehors de ces nouvelles têtes, Overwatch va actualiser son interface utilisateur avec un nouveau salon 3D et plein d’autres ajouts. Une fonctionnalité d’éloge va voir le jour pour encourager la positivité, et dans le même genre, un système d’accolades après-match sera mis en place plus tard dans l’année.

Le rythme des parties compétitives du Stadium va également changer pour qu’il soit plus rapide et l’interface de l’amurerie sera modifiée avec 70 icônes remaniées, dans le but d’être plus claire. Un créateur de configurations sera présent pour vous aider à mieux voir les configurations populaires pour votre personnage, tandis que des recommandations seront affichées pour vous aider à choisir les options qui vont plus facilement poser problème à vos adversaires.

Un grand événement aura aussi lieu lors de la saison 1, Conquête. Vous devrez ici effectuer des missions hebdomadaires après avoir choisi un camp, Overwatch ou la Griffe. Au total, plein de coffres à débloquer, avec de nouveaux titres et même un modèle légendaire d’Echo.

Notez enfin que la saison 1 marquera le début d’une drôle de collaboration, puisque du 10 au 23 février, c’est Hello Kitty qui s’invitera en jeu avec des costumes inédits pour Juno, Kiriko, Ange, D.VA, Fatale et Lucio.

Une version Switch 2 au programme

Dernière annonce pour Blizzard, celle d’une version Switch 2 pour Overwatch. Le jeu de base est bien disponible sur la première Switch, mais c’est vraiment avec cette version que le jeu devrait mieux respirer sur une console de Nintendo. Pas encore de date pour ce portage, si ce n’est qu’il arrivera dans le courant de la saison 2, donc au printemps de cette année.