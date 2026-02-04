Take-Two promet que GTA 6 ne comportera aucun élément créé avec l’IA générative

Zelnick croit en l’IA, mais pas pour GTA 6

Le cas de l’IA générative dans le jeu vidéo est forcément un sujet de premier ordre pour Take-Two en ce moment, dont l’action en Bourse a baissé suite à l’annonce de Project Genie, l’outil de Google permettant d’explorer des mondes virtuels pendant quelques secondes. Des petits malins se sont amusés à « créer » de fausses démos (nulles) de GTA 6 avec cet outil, et cela a suffi pour que les actionnaires les moins futés de la bande prennent peur.

Zelnick a donc son avis sur le sujet. Loin de tacler l’outil, il dit être excité par ce que cette technologie pourra apporter. Malgré tout, il reconnaît qu’il n’a pas compris la réaction du marché (propos rapportés par The Game Business) :

« D’un certain point de vue, je suis surpris par la réaction du marché, car je suis optimiste quant à l’IA depuis que cette question a été soulevée il y a quelques années. C’est notre ADN, c’est là que nous avons commencé. L’innovation est l’un de nos principes fondamentaux. Notre stratégie en trois volets vise à être l’entreprise la plus créative, la plus innovante et la plus efficace du secteur, et les innovations liées à l’IA contribuent indéniablement à améliorer l’efficacité, et nous pensons qu’elles peuvent également stimuler la créativité. Car à mesure que les outils s’améliorent, nos équipes peuvent réaliser des choses toujours plus impressionnantes. Je suis plus optimiste que jamais. Et je pense que l’outil de Google est un excellent signe pour l’avenir. »

Pour autant, il tient à rassurer le public en montrant que cet outil a ses limites, et qu’il n’est rien sans les créateurs :

« Je crois que la confusion vient du fait que… on imagine que les nouvelles technologies et les nouveaux outils deviendront des expériences de divertissement en soi. Ce n’est tout simplement pas le cas. Les outils ne sont pas des expériences de divertissement. Les créateurs utilisent des outils pour créer du divertissement de qualité. »

Mais est-ce que ces créateurs utilisent déjà cet outil, disons, sur GTA 6 ? Zelnick assure que ce n’est pas le cas, du moins pas pour de la création (ce qui indique donc que l’outil peut être utilisé ailleurs), comme il l’affirme chez GamesIndustry.biz :

« Concernant GTA 6, l’IA générative n’est aucunement utilisée par Rockstar Games. Leurs mondes sont entièrement conçus à la main. C’est ce qui les distingue. Ils sont construits de A à Z, bâtiment par bâtiment, rue par rue, quartier par quartier. Ils ne sont pas générés de manière procédurale, et ils ne devraient pas l’être. C’est ce qui fait la qualité d’un jeu aussi divertissant. »

GTA 6 est toujours prévu pour le 19 novembre 2026.