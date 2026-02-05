Guerrilla annonce Horizon Hunters Gathering, un jeu d’action tactique en coopération à venir sur PS5 et PC

Les inscriptions à la bêta fermée sont déjà ouvertes

Il y a eu la déclinaison LEGO, il va y avoir le spin-off coloré en coopération. Horizon Hunters Gathering signe en effet la prochaine entrée dans le monde imaginé par Guerrilla Games, avec comme cœur d’expérience le fait de chasser des machines à plusieurs. Soulignons la confirmation du passage à une direction artistique plus cartoon, l’occasion de donner un nouveau visage à l’univers post-apocalyptique.

Jouable jusqu’à trois, il sera de question de choisir un chasseur parmi une sélection de personnages disposant tous de capacités uniques, et de leur propre arme et moveset. Nous partirons au combat en visitant des environnements variés et arborant chacun leurs spécifités en termes d’ambiance ou de défis. Entre deux missions, le Refuge des Chasseurs sera là pour passer du bon temps, personnaliser son personnage ou l’améliorer en se rendant à différentes boutiques.

Deux modes de jeu sont pour l’instant évoqués : « Machine Incursion », où l’on doit résister à des vagues de machines avant de conclure par un boss, et « Cauldron Descent », un défi plus long séparé en plusieurs étapes, impliquant des changements de configuration de salle et des portes cachées promettant des récompenses. Deux modes déjà présents dans le cadre d’une bêta fermée dont les inscriptions se sont ouvertes dans la foulée de l’annonce du jeu, qui précise tout de suite que du cross-play entre PS5 et PC sera supporté.

L’équipe est donc à une étape située relativement tôt dans le développement, et effectuer l’annonce de l’existence du titre en dehors du très probable State of Play de février n’est pas si étonnante que cela. La raison se situe vraisemblablement autour d’une possible crainte de la réception du public, justement dans le cadre d’un SoP où les attentes sont systématiquement démesurées par rapport au lineup réel.