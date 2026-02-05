Guerrilla annonce Horizon Hunters Gathering, un jeu d’action tactique en coopération à venir sur PS5 et PC

L’univers d’Horizon, surtout incarné par l’héroïne Aloy, n’a pas fini de s’étendre. On sait que plusieurs projets concernent la franchise devenue majeure du côté de PlayStation, et que deux d’entre eux impliquent du multijoueur. Le premier, Horizon: Steel Frontiers, est un MMO pour l’heure prévu uniquement sur PC et mobile. Le second, lui, a fait l’objet d’un leak il y a trois ans, et concernait un titre plus orienté cartoon. Aujourd’hui, c’est officiel, il s’agit d’Horizon Hunters Gathering, un jeu d’action centré sur la coopération.

