Xbox en 2026 : Microsoft prépare une année clé entre grosses licences, cloud et futur du hardware

Une année charnière pour les 25 ans de Xbox

En effet, la marque célèbre les 25 ans de Xbox, avec l’objectif clair de redonner une direction lisible à son écosystème, alors que les ventes de consoles ont continué de chuter.

Microsoft entend s’appuyer sur ses licences historiques pour marquer l’année. En interne, l’objectif serait de faire sortir les quatre piliers de Xbox la même année :

Forza Horizon 6, attendu le 19 mai 2026

Halo: Campaign Evolved, visé pour l’été

Fable, prévu à l’automne

Gears of War: E-Day, attendu en seconde partie d’année

Microsoft resterait toutefois prudent sur les dates afin d’éviter une confrontation directe avec Grand Theft Auto VI (GTA 6), dont la sortie est toujours calée au 19 novembre.

En parallèle, Double Fine Productions préparerait la sortie de son nouveau jeu Kiln dès le mois d’avril, tandis que Bethesda travaillerait sur de nouveaux contenus pour Starfield. Une version PS5 du jeu, évoquée depuis plusieurs années, pourrait enfin être officialisée.

Côté Blizzard, l’éditeur fête également ses 35 ans, avec une année riche en mises à jour pour World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone et Diablo. D’ailleurs, on rappelle qu’Overwatch 2 redevient officiellement Overwatch, avec dix nouveaux héros prévus sur l’année.

Xbox mise aussi sur le cloud, le PC et l’IA

Au-delà des jeux, 2026 est aussi une année clé pour la plateforme Xbox. Microsoft poursuit sa stratégie visant à rapprocher Windows et Xbox, notamment via des appareils tiers comme les Xbox Ally conçus avec Asus.

Plusieurs évolutions sont prévues selon The Verge :

upscaling automatique via NPU (Neural Processing Unit)

création automatique de clips de gameplay grâce à l’IA

une nouvelle interface Xbox unifiée pour console, PC et cloud

Microsoft travaillerait également sur de nouvelles manettes Xbox, intégrant une connexion Wi-Fi directe pour réduire la latence en cloud gaming. Un Xbox Elite Controller Series 3 serait aussi dans les cartons.

Enfin, on rappelle également qu’aucune nouvelle console n’est attendue en 2026, mais la prochaine génération Xbox viserait 2027 selon des déclarations récentes d’AMD. Microsoft devrait commencer à esquisser cette vision dans les mois à venir, notamment lors de la GDC.