Chez Game Freak, seule une petite équipe travaille sur Beast of Reincarnation

Beaucoup de sous-traitance pour arriver à ce rendu

Beast of Reincarnation a demandé six ans de travail à Game Freak, et puisque Pokémon ne pouvait pas s’arrêter durant autant d’années, vous vous doutez bien que la majorité du studio n’était pas sur le prochain action-RPG. Dans une interview accordée à IGN, Kota Furushima, réalisateur du jeu, explique qu’en réalité, seule une portion de Game Freak travaille sur le jeu, tandis que le reste est géré via de la sous-traitance :

« L’équipe est assez importante, comme vous pouvez l’imaginer, mais je tiens à préciser qu’elle ne se compose pas uniquement de collaborateurs internes à Game Freak. Nous avons réussi à nouer des partenariats avec de nombreuses entreprises et studios capables de concrétiser notre vision du jeu. Nous avons donc la chance de pouvoir compter sur une équipe externe aussi nombreuse. »

Game Freak a cependant insisté auprès d’IGN pour clarifier les choses et dire que si l’équipe interne est « relativement petite », c’est bien elle qui pilote le projet. Rien d’inhabituel ici, puisque l’on imagine que le gros du studio œuvre sur le prochain Pokémon majeur de la saga pendant ce temps.

Beast of Reincarnation sortira cet été sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series (directement sur le Game Pass Ultimate).