Forza Horizon 6 : Date de sortie, gameplay… Tout ce qu’il faut savoir

Du gameplay au Japon

Officialisé l’année passée lors du Tokyo Game Show, ce nouvel opus de Forza Horizon fait déjà partie des plus grosses attentes des fans pour cette année. Il faut dire que son contexte nippon aide beaucoup, et ces premières images viennent le confirmer : on a pu apercevoir les premières séquences de gameplay dans des environnements qui sentent bon le cerisier et on a déjà hâte de rouler sur l’asphalte au pied du Mont Fuji. Sans trop de surprise, c’est la Toyota GR GT 2025 qui fera office de star sur la jaquette et pendant la communication, accompagnée par la Land Cruiser 2025.

Evidemment, cette première vidéo était surtout là pour nous montrer les grandes lignes de cette nouvelle aventure qui fera tout pour respecter son pays d’accueil. On nous a longuement parlé du soin apporté aux décors, à l’ambiance, aux maisons et aux architectures. Tokyo par exemple, pourra bien être explorée et proposera plusieurs zones avec des recoins connus, comme Shibuya Crossing ou l’avenue Ginko, et sera cinq fois plus grande que les autres villes imaginées auparavant par Playground Games. La carte promet d’être particulièrement vaste et sera la plus grande jamais réalisée pour la série, divisée en plusieurs districts, chacun ayant son propre style.

Les premières nouveautés dévoilées

Si certaines traditions ne se perdront pas dans ce sixième opus (les changements saisonniers ont été confirmés), il y aura tout de même quelques subtilités. Le concept de festival local ne bouge pas, mais nous n’incarnerons pas une « légende » du pilotage, plutôt un touriste qui débarque au pays pour donner un sentiment de nouveau départ. On retrouve les voitures à collectionner (550 au lancement), les maisons (huit au total) et des garages personnalisables. Des collectibles, comme des véhicules plus rares à dénicher, seront présents et l’on aura la possibilité de construire et décorer un grand domaine.

Parmi les améliorations, on nous évoque une nouvelle modélisation de l’usure des pneus, des effets audio améliorés, pléthore de personnalisation (avec des kits de carrosserie unique pour tous les bolides, avec la possibilité de mettre des livrées sur les vitres) ou encore, davantage d’options d’accessibilité (on pense à une vraie option de contraste des couleurs).

Notez la présence d’un journal qui viendra rénover un peu le système de progression. Inspirée par la tradition philatélique japonaise, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de récolter des souvenirs mais également des photos des points d’intérêt. Un système présenté comme « une représentation visuelle de votre voyage » pour recueillir vos expériences au Japon.

Evidemment, les dimensions multijoueur et créative ne disparaissent pas. En mode collaboratif, il sera possible de faire de la construction personnalisée à plusieurs. Des espaces sociaux seront disséminés un peu partout pour rassembler les pilotes, en clin d’œil aux vrais regroupements de passionnés.

Date de sortie et prix de Forza Horizon 6

Xbox a confirmé dans la foulée la date de sortie de son jeu de courses, qui montre donc que la fuite survenue la semaine dernière était bel et bien réelle. Forza Horizon 6 sera donc disponible dès le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series. Bien sûr, inclus dans le Game Pass Premium. Notez que la version PS5 a également été officialisée, avec une arrivée un peu plus tard en 2026.

Il sera vendu à part au prix de 69,99 € pour son édition standard, 99.99€ dans sa version Deluxe, regroupant le Car Pass. Celles et ceux qui se procureront l’édition Premium du jeu à 119.99€ pourront bénéficier d’un accès anticipé de 4 jours, dès le 15 mai ainsi que divers avantages en jeu, comme l’abonnement VIP et les extensions.