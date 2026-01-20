Life is Strange: Reunion est annoncé, premières images et date de sortie pour ce nouvel épisode

La vraie fin de la saga

Life is Strange: Reunion mettra donc une nouvelle fois en avant Max, qui va enfin retrouver Chloé. Enfin, vous vous doutez bien qu’après les événements d’Arcadia Bay, ces retrouvailles ne seront pas si simples et seront possibles grâce à ce qu’il s’est passé dans Double Exposure, notamment la manière dont les pouvoirs de Max ont pu évoluer.

Voici un premier synopsis :

« Chloe Price était la personne la plus chère aux yeux de Max Caulfield… l’avoir perdue est son plus grand regret. Mais voici que Chloe arrive à l’université Caledon. Hantée par des visions et d’impossibles souvenirs, Chloe est venue chercher de l’aide auprès de Max. Mais celle-ci a sa propre crise à gérer : dans trois jours, un terrible incendie détruira le campus. Le pouvoir de Max lui a fait gagner du temps, mais elle ne pourra pas empêcher la catastrophe à elle seule. L’incendie va contraindre Max et Chloe à faire des choix déchirants. Pourront-elles se créer un avenir ensemble… avant que tout ne soit réduit en cendres ? »

Pas question d’en dire trop pour le moment, le scénario de cet épisode restant encore assez secret. Les deux protagonistes ne seront pas les seules à être mises en avant dans cet épisode, puisque Safi, Moses, Amanda, Vinh et d’autres seront de retour, aux côtés d’autres personnages de l’université Caledon (mais pas que).

Quand sortira Life is Strange: Reunion ?

La bonne nouvelle, c’est que Life is Strange: Reunion ne nous fera pas attendre trop longtemps. On savait que Square Enix était motivé à l’idée de sortir le titre dans le courant de l’année, mais il arrivera dès ce premier trimestre.

Life is Strange: Reunion est en effet prévu pour le 26 mars prochain, à la fois sur PC, PS5 et Xbox Series.

Les éditions de Life is Strange: Reunion

Square Enix n’a donc pas perdu de temps pour ouvrir les précommandes autour du titre, nous permettant ainsi de voir que Life is Strange: Reunion sera vendu au prix de 49,99 € dans sa version standard.

Une édition Deluxe sera également proposée à 59,99 €, comprenant :

Le jeu de base

Une bande dessinée numérique

Un artbook numérique

Une mini bande-son numérique

Un documentaire des coulisses du jeu

Une édition Collector est au programme, mais dont le prix en euros reste à confirmer, uniquement vendue sur le site de Square Enix. Elle contient :

Le jeu dans son édition Deluxe

Un étui collector

La bande originale au format vinyle 33 tours

Un poster double-face de DRUGSTORE MAKEUP (61 cm x 30,5 cm environ)

Un couvre-plateau en feutrine Rembobiner

Trois médiators double-face personnalisés, avec six dessins originaux.

Trois cartes illustrées Polaroid mettant Max et Chloe à l’honneur.

De plus, un pack regroupant Life is Strange: Reunion et Life is Strange: Double Exposure sera aussi mis en vente au prix de 69,99 €, avec les versions standards des deux jeux.