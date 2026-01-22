Double Fine (Psychonauts, Keeper) dévoile Kiln, son prochain jeu qui vous fait incarner… un vase

Drôle d’adaptation de Ghost

Avec Kiln, Double Fine s’éloigne largement de ce qu’il a l’habitude de faire, puisqu’il s’agit d’un party-game brawler multijoueur, mais il conserve la patte du studio grâce à son concept très original : celui de nous faire incarner des poteries. Enfin, plutôt un esprit qui va venir s’engouffrer dans une poterie, qui pourra prendre la forme que vous souhaitez.

Et la forme de votre vase, coupelle ou autre bol aura son importance dans le gameplay. Chaque poterie sera rangée dans une case spécifique (petite, moyenne ou grande) : une petite création pourra se faufiler plus facilement, un gros pot fera plus de dégâts avec des attaques de zone… Et ce avec 8 formes possibles pour chaque taille (donc 24 types au total), chacune d’entre elles possédant sa propre compétence.

Derek Bland, qui gère ce projet, explique le choix de se porter sur de la poterie :

« L’aspect poterie attire aussi des gens qui n’auraient pas forcément envie de se lancer dans un jeu multijoueur. Certains veulent simplement essayer de faire de la poterie. Et si on peut les amener, petit à petit, à se dire : « Bon, maintenant j’ai envie de taper sur quelqu’un avec mon pot », c’est parfait. On ne voulait pas que le passage de la création au combat soit trop brutal. »

Mais parlons plutôt du gameplay. Vous jouerez ici dans des matchs en 4 vs 4 après avoir fait un tour dans The Wedge, le HUB central du jeu dans lequel vous retrouverez les différents modes. Dans le mode Quench, votre but sera de verser de l’eau dans le four adverse.

Et n’allez pas croire qu’il faut ici une équipe composée de grands vases pour remporter plus facilement la victoire. Car plus votre capacité d’eau sera grande, plus vos PV seront bas. Il est aussi possible de ralentir l’équipe adverse en se confrontant directement à elle, ou en utilisant le décor, comme des éponges que l’on pourra imbiber d’eau pour créer des murs. Chaque map sera inspirée par le panthéon grec, d’Athena à Hermès :

« Nous avons donné à chaque dieu ancien une personnalité distincte. Par exemple, Hermès a une carte située dans son centre de distribution, où des tapis roulants expédient sans cesse des colis qu’il faut éviter. Et celle de Dionysos ressemble à une salle de danse, avec une piste au centre : dès qu’un joueur pose un pied sur une dalle, il est forcé de danser, créant ainsi un champ de bataille aussi chaotique qu’hilarant, où certains se battent pendant que d’autres se mettent à danser. »

Kiln sera disponible dans le courant du printemps 2026 sur PC, Xbox Series (et Game Pass), mais aussi sur PS5. Une bêta devrait prochainement avoir lieu, et le jeu sera mis à jour après sa sortie avec de nouveaux modes et d’autres options de personnalisation.