Débrief’ : Resident Evil Requiem, Divinity IA, Meta, LEGO Pokémon et Zelda
Rédigé par Jordan
Comme chaque semaine, c’est l’heure de votre débrief’ hebdomadaire, et ce même si l’actualité de ces derniers jours est encore assez calme, début d’année d’oblige. En attendant que les choses s’accélèrent, notamment avec le prochain showcase Xbox, on fait le tour de l’actualité en vidéo.
Cette semaine, on revient d’abord sur le dernier Resident Evil Showcase qui a largement mis en avant Resident Evil Requiem avec de nouvelles informations et des images inédites. On évoque également le cas Larian et son rapport à l’IA, toujours cause de polémiques, tout en parlant des studios qui viennent d’être fermés par Meta, ce qui montre que le marché du jeu VR est au plus mal (en plus de celui de Meta tout court). Le tout pendant que les castings pour les séries Tomb Raider et God of War s’affinent, sans oublier des sets LEGO qui devraient faire pas mal parler d’eux.
