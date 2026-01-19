Débrief’ : Resident Evil Requiem, Divinity IA, Meta, LEGO Pokémon et Zelda

Frog Detective – Vous reprendrez bien une part de bonne humeur ?

Tous les jeux exclusifs sur Xbox à venir en 2026

EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Year

Après ses sets Pokémon, LEGO propose maintenant un nouveau set The Legend of Zelda basé sur Ocarina of Time

Arknights: Endfield atteint les 35 millions de préinscriptions et prépare sereinement son lancement

Si vous avez joué à The Hundred Line: Last Defense Academy, alors vous avez aussi joué à sa suite selon Too Kyo Games

Julian Gerighty, producteur de la série The Division, quitte Ubisoft Massive pour rejoindre EA et l’équipe Battlefield

Le gacha urbain Neverness to Everness aura bientôt droit à une bêta, et en français

Quelques jours avant son lancement, The Seven Deadly Sins: Origin est reporté et ne sortira qu’en mars

SEGA marque le coup d’envoi des 35 ans de Sonic en vidéo

Resident Evil Requiem : Gameplay, difficulté, images inédites, retour sur les infos du dernier Resident Evil Showcase

New World : La date de fermeture des serveurs du MMO est actée, et ce sera pour le 31 janvier 2027

Leikir Studio (Metal Slug Tactics) ferme ses portes tandis que le groupe PULLUP Entertainment semble bien se porter

AG Awards 2025 : Votez pour vos meilleurs jeux de l’année 2025

Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store

Sovereign Tower : les créateurs de Crown Gambit annoncent un RPG de gestion narratif autour de la Table Ronde

Le prochain jeu Life is Strange sortira bien cette année, et sera révélé le 20 janvier

Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC

007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse

Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade

Tomb Raider : Une première photo de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV d’Amazon

Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V