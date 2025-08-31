Débrief’ : Judas, Clair Obscur 2, Honkai Nexus Anima, Death Stranding 3 et Skate
Rédigé par Julien Blary
Comme chaque dimanche (ou presque), on vous propose un récapitulatif de l’actualité des derniers jours dans un format vidéo condensé. Un débrief hebdomadaire qui vous permet de repartir sur une nouvelle semaine sans passer à côté des gros titres qui ont marqué le jeu vidéo.
Après une période marquée par la Gamescom, la rentrée est à nos portes et avec elle, une fin d’année bien riche en jeu vidéo. Elle ne sera cependant pas marquée par l’arrivée de Judas, même si celui-ci vient de donner quelques news. On parlera aussi de l’avenir de Clair Obscur ou encore de Death Stranding. Plus concret, la date de sortie de Skate 4 est tombée, tandis que HoyoVerse a dévoilé Honkai Nexus Anima.
