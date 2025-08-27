Clair Obscur: Expedition 33 n’est pas le dernier projet autour de la licence Clair Obscur

Une licence est née

Le contraire aurait été étonnant. Avec un tel succès pour le jeu, Clair Obscur: Expedition 33 a tout pour devenir une licence à part entière dans le paysage vidéoludique, et son extension est déjà en cours puisque avant même sa sortie, une adaptation en film avait été commandée. Aujourd’hui, le réalisateur Guillaume Broche affirme cette volonté de voir la licence se poursuivre. Au cours d’une interview avec MrMattyPlays relayée par TheGamer et Eurogamer, Broche indique que Clair Obscur est une licence qui ne va pas s’arrêter à Expedition 33 :

« Clair Obscur est le nom de la licence. Expédition 33 est l’une des histoires que nous souhaitons raconter dans cette licence. Il est encore trop tôt pour en annoncer précisément ce qu’il en sera, mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la fin de la licence Clair Obscur. »

N’y voyez pas pour autant une confirmation directe d’une suite pour le jeu. Au-delà du fait que la licence pourrait continuer à vivre via d’autres médias que le jeu vidéo, un deuxième jeu produit par Sandfall pourrait être très différent. Que ce soit en reprenant l’histoire d’une autre Expédition ou en allant chercher plus large dans cet univers déjà bien installé, les possibilités sont multiples. Et rien ne dit encore que c’est ce sur quoi le studio va s’atteler sur son prochain projet. Dans tous les cas, tout le monde suivra ça avec beaucoup d’intérêt.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.