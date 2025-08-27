Clair Obscur: Expedition 33 n’est pas le dernier projet autour de la licence Clair Obscur

Le carton de Clair Obscur: Expedition 33 braque tous les projecteurs sur l’avenir de Sandfall Interactive, jeune studio français qui a maintenant la lourde tâche de s’atteler à un deuxième jeu (après quelques vacances méritées). Il est encore tôt pour évoquer ce second projet, mais une chose est désormais certaine, la licence Clair Obscur ne devrait pas s’arrêter là.

