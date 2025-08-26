Hideo Kojima a des idées pour un Death Stranding 3, mais souhaite que quelqu’un d’autre réalise le jeu
Rédigé par Jordan
Death Stranding n’avait peut-être pas besoin d’une suite, et encore moins d’une trilogie. Hideo Kojima avait cependant assez de matière pour un second épisode, et vient maintenant se poser la question d’un troisième. Un hypothétique Death Stranding 3 qui pourrait exister si Kojima Productions n’avait pas assez de projets sur le feu, ce qui n’empêche pas le créateur japonais d’avoir quelques idées pour un tel épisode.
Les idées sont là, mais peut-être pour que quelqu’un d’autre les réalise
Avec OD et Physint sur les bras, deux projets qui vont nécessiter un paquet d’années de développement, Hideo Kojima a d’autres chats à fouetter qu’un potentiel Death Stranding 3. Ce qui ne l’empêche pas d’y penser dans un coin de sa tête. Interrogé à ce sujet lorsqu’il prenait part à la tournée mondiale de promotion pour Death Stranding 2, en Arabie saoudite, le créateur rétorque qu’il a bien quelques idées pour un Death Stranding 3 sans pour autant avoir envie de le réaliser maintenant (propos recueillis par IGN) :
« Je n’ai pas l’intention de le faire pour le moment, car la fin de Death Stranding 2 était la conclusion des épisodes 1 et 2. Mais j’ai déjà écrit le concept de Death Stranding 3, donc je l’ai en mémoire. J’espère que quelqu’un le créera pour moi. »
L’envie de développer un troisième épisode semble donc être absente chez Kojima, même s’il sait déjà la forme que cet épisode pourrait avoir. Il semble en tout cas prêt à passer le flambeau si quelqu’un souhaite réaliser ce projet, pendant qu’il se concentre sur d’autres licences.
Date de sortie : 26/06/2025