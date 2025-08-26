Hideo Kojima a des idées pour un Death Stranding 3, mais souhaite que quelqu’un d’autre réalise le jeu

Les idées sont là, mais peut-être pour que quelqu’un d’autre les réalise

Avec OD et Physint sur les bras, deux projets qui vont nécessiter un paquet d’années de développement, Hideo Kojima a d’autres chats à fouetter qu’un potentiel Death Stranding 3. Ce qui ne l’empêche pas d’y penser dans un coin de sa tête. Interrogé à ce sujet lorsqu’il prenait part à la tournée mondiale de promotion pour Death Stranding 2, en Arabie saoudite, le créateur rétorque qu’il a bien quelques idées pour un Death Stranding 3 sans pour autant avoir envie de le réaliser maintenant (propos recueillis par IGN) :

« Je n’ai pas l’intention de le faire pour le moment, car la fin de Death Stranding 2 était la conclusion des épisodes 1 et 2. Mais j’ai déjà écrit le concept de Death Stranding 3, donc je l’ai en mémoire. J’espère que quelqu’un le créera pour moi. »

L’envie de développer un troisième épisode semble donc être absente chez Kojima, même s’il sait déjà la forme que cet épisode pourrait avoir. Il semble en tout cas prêt à passer le flambeau si quelqu’un souhaite réaliser ce projet, pendant qu’il se concentre sur d’autres licences.