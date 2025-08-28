Judas réapparait enfin, le jeu de Ken Levine (BioShock) dévoile une nouvelle image et quelques informations

Créez votre propre Némésis

Ghost Story Games s’est absenté de la scène médiatique pendant un moment, mais il compte y remédier. À travers un premier billet, le studio dit vouloir être plus transparent sur l’avancée du développement de Judas, en communiquant de manière plus fréquente à l’avenir :

« On sait, on sait… on est restés silencieux pendant un moment. Créer des choses pour le marketing comme des bandes-annonces demande beaucoup de temps et d’énergie, et on essaie de concentrer tous nos efforts sur la finalisation de Judas. Mais l’époque où nous avions une relation plus directe avec vous, les joueurs, nous manque aussi, alors on s’est dit : « Pourquoi ne pas commencer à publier des journaux de développement ? ». Grâce à ceux-ci, nous espérons communiquer plus fréquemment pour vous tenir au courant des derniers détails de notre travail, sans trop vous dévoiler ce que Judas nous réserve. L’objectif est de rester discret, c’est-à-dire de publier des mises à jour plus fréquentes qu’avant, mais pas forcément toujours avec des bandes-annonces sophistiquées et impeccables (mais il y en aura aussi d’autres !) »

Ce que l’on retiendra de ce premier journal, hormis la présence d’un nouveau key art pour le jeu, ce sont les détails autour de l’une des fonctionnalités majeures du jeu, « Villainy ».

Un système qui va reposer sur l’antagonisme qui va se créer entre vous et trois autres personnages importants dans Judas, sauf si vous souhaitez y remédier. Ces personnages seront d’abord présentés comme des alliés, mais si vous avez tendance à les ignorer, ils se retourneront contre vous et deviendront de plus en plus puissants. En somme, ce sont là des personnages qu’il ne faudra pas trop énerver selon les décisions que vous allez prendre.

Le studio dit vouloir s’inspirer (de manière très large) du système Nemesis de L’Ombre du Mordor, à ceci près que les trois potentiels antagonistes auront une histoire bien plus développée que celles des orcs dans le jeu Seigneur des Anneaux. Vous allez ici apprendre à les connaitre de très près :

« Nous voulons que perdre l’un d’eux soit comme perdre un ami. Nous voulons jouer avec cette dynamique, et nous voulons que ce choix soit extrêmement difficile. Les membres du Big 3 vont tous se disputer vos faveurs et votre attention. Ils peuvent vous soudoyer, vous sauver au combat, dire du mal des autres personnages et vous confier leurs secrets les plus sombres. Mais au final, vous devrez décider à qui faire confiance. Dans BioShock Infinite, vous avez investi beaucoup d’énergie dans le développement de votre relation avec Elizabeth. À la fin du jeu, vous saviez tout d’elle, de ses capacités, de ses espoirs et de ses rêves. Mais en réalité, elle ne savait presque rien de vous, le joueur incarnant Booker. Dans Judas, les membres du Big 3 vous observent pendant que vous jouez et ont des impressions non seulement sur votre approche du combat, du piratage et de la fabrication, mais surtout sur vos interactions avec les deux autres personnages. »

Un système intéressant qui était au cœur d’un playtest récent en interne, et qui a été couronné de succès. Pour autant, n’attendez pas une annonce autour d’une date de sortie pour Judas. L’équipe dit savoir à quel point fixer une date est quelque chose qui peut se retourner contre elle, et va donc prendre le temps nécessaire :

« Il y a une chose que vous voulez tous savoir, c’est sûr : QUAND JUDAS SORT-IL ?! Nous aimerions vous donner une date précise aujourd’hui, mais nous ne sommes pas encore prêts à la confirmer. Comme vous le savez, les dates de sortie ont tendance à bouger, et nous aimerions éviter de devoir les modifier après l’avoir annoncée. »

Judas devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.