HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail) officialise son Pokémon-like avec Honkai Nexus Anima, voici les premières infos

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

On ne compte plus les jeux que HoYoverse a sur les bras, en sachant que trois d’entre eux (Genshin Impact, Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero) demandent beaucoup de ressources. Pas question de s’arrêter là pour autant, puisqu’ne mai dernier, l’entreprise chinoise avait révélé l’existence d’un nouveau jeu dans la série des Honkai, qui prendrait cependant un chemin bien différent des autres. Son nom est officialisé aujourd’hui avec d’autres images et informations. Voici donc Honkai Nexus Anima, dont la première bêta aura lieu dans quelques jours.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Destiny Rising : Le spin-off mobile de la saga de Bungie est maintenant disponible

ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Destiny Rising : Le spin-off mobile de la saga de Bungie est maintenant disponible

Genshin Impact s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec sa version 6.0, présentée le 29 août

pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec sa version 6.0, présentée le 29 août

Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha

pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha

Pokémon TCG Pocket recevra sa nouvelle extension le 28 août avec le trio de bêtes légendaires

ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon TCG Pocket recevra sa nouvelle extension le 28 août avec le trio de bêtes légendaires
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail) officialise son Pokémon-like avec Honkai Nexus Anima, voici les premières infos
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail) officialise son Pokémon-like avec Honkai Nexus Anima, voici les premières infos
Call of Duty: Black Ops 7 : « Les joueurs s’attendent à de l’inattendu », Natalie Pohorsky et Miles Leslie nous en disent plus sur le jeu
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Call of Duty: Black Ops 7 : « Les joueurs s’attendent à de l’inattendu », Natalie Pohorsky et Miles Leslie nous en disent plus sur le jeu
Ghost of Yotei passe gold, ce qui veut dire qu’il ne devrait pas avoir de retard
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei passe gold, ce qui veut dire qu’il ne devrait pas avoir de retard
Destiny Rising : Le spin-off mobile de la saga de Bungie est maintenant disponible
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Destiny Rising : Le spin-off mobile de la saga de Bungie est maintenant disponible
Une démo de Lost Soul Aside va sortir sur le PlayStation Store pour le lancement du jeu
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Une démo de Lost Soul Aside va sortir sur le PlayStation Store pour le lancement du jeu
La version PC de Battlefield 6 se présente dans un trailer qui fait évidemment tout exploser
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La version PC de Battlefield 6 se présente dans un trailer qui fait évidemment tout exploser
Le mignon The Lonesome Guild sortira en octobre et a droit à une nouvelle bande-annonce
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le mignon The Lonesome Guild sortira en octobre et a droit à une nouvelle bande-annonce
Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura une deuxième année bien chargée, voici le programme
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura une deuxième année bien chargée, voici le programme
Si Elden Ring Nightreign était trop facile pour vous, vous pourrez bientôt découvrir un mode plus corsé
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Si Elden Ring Nightreign était trop facile pour vous, vous pourrez bientôt découvrir un mode plus corsé
SEGA et Ryū ga Gotoku Studio présenteront le futur de la licence Like a Dragon dans un RGG Summit en septembre
Image d\'illustration pour l\'article : SEGA et Ryū ga Gotoku Studio présenteront le futur de la licence Like a Dragon dans un RGG Summit en septembre
Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des étoiles filantes : L’indigestion de trop ? Notre avis sur le retour de la boule rose sur Nintendo Switch 2
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des étoiles filantes : L’indigestion de trop ? Notre avis sur le retour de la boule rose sur Nintendo Switch 2
Daemon X Machina: Titanic Scion – Notre entretien avec Kenichiro Tsukuda (producteur) sur l’évolution de la licence
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Daemon X Machina: Titanic Scion – Notre entretien avec Kenichiro Tsukuda (producteur) sur l’évolution de la licence
On a pu jouer à Hela, un jeu en coopération tout mignon avec des souris
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a pu jouer à Hela, un jeu en coopération tout mignon avec des souris
Bob L’éponge : Les Titans Des Marées – On a vu le jeu à la Gamescom 2025, nos premières impressions
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bob L’éponge : Les Titans Des Marées – On a vu le jeu à la Gamescom 2025, nos premières impressions
Une partie de l’équipe derrière le jeu Black Panther annulé rejoint Wizard of the Coast pour un jeu mystère
Image d\'illustration pour l\'article : Une partie de l’équipe derrière le jeu Black Panther annulé rejoint Wizard of the Coast pour un jeu mystère
Crisol: Theater of Idols – Premières impressions après avoir pris en main le jeu d’horreur sanglant à la Gamescom
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crisol: Theater of Idols – Premières impressions après avoir pris en main le jeu d’horreur sanglant à la Gamescom
Solo Leveling: Arise Overdrive sera lancé sur PC en novembre, puis en 2026 sur consoles
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Solo Leveling: Arise Overdrive sera lancé sur PC en novembre, puis en 2026 sur consoles
Judas réapparait enfin, le jeu de Ken Levine (BioShock) dévoile une nouvelle image et quelques informations
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Judas réapparait enfin, le jeu de Ken Levine (BioShock) dévoile une nouvelle image et quelques informations
Crystal Dynamics (Perfect Dark, Tomb Raider) annonce de nouveaux licenciements
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crystal Dynamics (Perfect Dark, Tomb Raider) annonce de nouveaux licenciements
On a rejoué à Phantom Blade Zero pendant presque 1H30, l’action RPG impressionne toujours autant
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : On a rejoué à Phantom Blade Zero pendant presque 1H30, l’action RPG impressionne toujours autant
Amazon se met au MOBA avec March of Giants, un nouveau free-to-play prévu sur PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Amazon se met au MOBA avec March of Giants, un nouveau free-to-play prévu sur PC
PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de septembre avec Psychonauts 2
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de septembre avec Psychonauts 2
Enshrouded : nous avons vu du gameplay de la mise à jour aquatique présentée à la Gamescom 2025, voici ce qu’elle apporte
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Enshrouded : nous avons vu du gameplay de la mise à jour aquatique présentée à la Gamescom 2025, voici ce qu’elle apporte
Call of Duty: Black Ops 7 ne vous laissera pas conserver les skins obtenus sur Black Ops 6
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Call of Duty: Black Ops 7 ne vous laissera pas conserver les skins obtenus sur Black Ops 6