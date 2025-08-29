HoYoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail) officialise son Pokémon-like avec Honkai Nexus Anima, voici les premières infos

Pokémon et HoYoverse, le combo gagnant ?

Honkai Nexus Anima est donc un jeu d’aventure et de stratégie où vous allez collecter diverses créatures, soit une formule équivalente à un Pokémon-like. Dans ce nouveau monde, on incarnera un personnage (que vous pourrez personnaliser) libéré de sa captivité, qui part à l’aventure tout en forgeant des liens avec ces monstres uniques et en combattant d’autres « Animasters » dans des duels en vue de dessus, avec plusieurs créatures sur le terrain en même temps.

Certains Animasters ont déjà été dévoilés et on s’étonnera toujours de voir ce que Blade, personnage de Honkai Star Rail, fait ici en compagnie d’adorables animaux. Les plus attentifs remarqueront que ce système a déjà été testé par HoYoverse par le passé dans quelques mini-jeux de ses précédents titres, dont Genshin Impact.

Le jeu conserve une partie de la formule traditionnelle made in HoYoverse avec des mécaniques de traversées similaires dans un grand monde à explorer. En dehors des combats classiques, le jeu nous laissera également participer à diverses activités en compagnie des Animas (le nom des créatures).

On remarque que sur la cinquantaine d’Anima dévoilées aujourd’hui, des types d’Anima sont proposés à la manière des types de Pokémon. Mais exit les traditionnels Feu, Glace ou Plante, place ici à des « concepts », comme « War » (« Guerre »), « Hate » (« Haine ») ou encore « Love » (« Amour »).

Comment participer à la bêta fermée de Honkai Nexus Anima ?

Vous pourrez vous-mêmes tester tout cela puisque Honkai Nexus Anima va s’offrir une première phase de bêta publique d’ici peu de temps. Même si cette dernière ne sera traduite qu’en anglais (le jeu final devrait sans doute être traduit en français), vous pourrez y participer.

Pour cela, il suffit de vous inscrire en vous rendant sur le site officiel de Honkai Nexus Anima. Cette bêta sera accessible sur PC et sur iOS (une version Android du jeu est prévu à terme). Vous avez cependant jusqu’au 12 septembre prochain pour finaliser votre inscription.