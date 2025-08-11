Débrief’ : Contraband annulé, Silent Hill f, Sony jeux service, ventes PS5, Heretic Hexen et Indie World

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Julien Blary

Rédigé par

0

Si vous avez manqué l’actualité de la semaine passée, il est temps de se rattraper avec notre débrief hebdomadaire qui fait le tour des infirmations importantes en quelques minutes seulement. Et si la semaine qui vient de s’écouler a été plus calme que la précédente, il y avait beaucoup d’éléments à ne surtout pas manquer.

debrief
video

Cet article peut contenir des liens affiliés

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Débrief’ : Battlefield 6, Pokémon Presents, Hellraiser, Ghost Recon et Grounded 2

Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Battlefield 6, Pokémon Presents, Hellraiser, Ghost Recon et Grounded 2

Débrief’ : Ubisoft évolue, EA Sports FC 26, Donkey Kong, inFamous et Contraband

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Ubisoft évolue, EA Sports FC 26, Donkey Kong, inFamous et Contraband

Débrief’ : Ghost of Yōtei, Subnautica 2, STALKER 2 PS5, Resident Evil Survival Unit et Donkey Kong Bananza

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Ghost of Yōtei, Subnautica 2, STALKER 2 PS5, Resident Evil Survival Unit et Donkey Kong Bananza

Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2025

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2025
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Débrief’ : Contraband annulé, Silent Hill f, Sony jeux service, ventes PS5, Heretic Hexen et Indie World
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Contraband annulé, Silent Hill f, Sony jeux service, ventes PS5, Heretic Hexen et Indie World
Une série TV Far Cry devrait voir le jour selon une fuite du site officiel d’Ubisoft
Image d\'illustration pour l\'article : Une série TV Far Cry devrait voir le jour selon une fuite du site officiel d’Ubisoft
Physint : Hideo Kojima indique que le projet est très peu avancé, puisqu’il travaille encore seul dessus
Image d\'illustration pour l\'article : Physint : Hideo Kojima indique que le projet est très peu avancé, puisqu’il travaille encore seul dessus
2XKO : notre entretien exclusif avec Shawn Rivera (Game Director) sur le jeu de combat League of Legends
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : notre entretien exclusif avec Shawn Rivera (Game Director) sur le jeu de combat League of Legends
One Piece: Pirate Warriors 4 en a encore sous le coude et prévoit un troisième Season Pass
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : One Piece: Pirate Warriors 4 en a encore sous le coude et prévoit un troisième Season Pass
Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir été attaqué par Sony, Tencent change subtilement quelques détails autour de Light of Motiram
Mortal Kombat 1 dépasse les 6,2 millions de jeux vendus, NetherRealm veut en faire le jeu le plus équilibré de la licence
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Mortal Kombat 1 dépasse les 6,2 millions de jeux vendus, NetherRealm veut en faire le jeu le plus équilibré de la licence
Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Un remaster de Dragon Age: Origins aurait été envisagé par BioWare, sans que Electronic Arts veuille le financer
Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain film Resident Evil s’intéressera à une histoire inédite, sans Léon, Jill, Claire et compagnie
La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La bêta de Battlefield 6 cartonne et réalise des chiffres historiques sur Steam
Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
Clockwork Revolution : Époque, gameplay, pouvoirs et choix moraux… Tout savoir sur cette odyssée steampunk où le temps compte vraiment
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clockwork Revolution : Époque, gameplay, pouvoirs et choix moraux… Tout savoir sur cette odyssée steampunk où le temps compte vraiment
EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 25 : Cinquième équipe de l’évènement FUTTIES !
Bithell Games (Thomas Was Alone, TRON: Catalyst) se sépare de la majeure partie de son équipe, faute de partenaires financiers
Image d\'illustration pour l\'article : Bithell Games (Thomas Was Alone, TRON: Catalyst) se sépare de la majeure partie de son équipe, faute de partenaires financiers
Pac-Man World 2 Re-Pac joue au traditionnel comparatif visuel entre remaster et jeu de base via un nouveau trailer
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pac-Man World 2 Re-Pac joue au traditionnel comparatif visuel entre remaster et jeu de base via un nouveau trailer
GTA 6 pourrait coûter plus cher qu’espéré, le boss de Take-Two donne son avis
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA 6 pourrait coûter plus cher qu’espéré, le boss de Take-Two donne son avis
InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés
pc
Image d\'illustration pour l\'article : InZOI annonce la date de son premier DLC gratuit Paradis Tropical, voici les nombreuses nouveautés
Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en août avec Civilization, Thief et bien d’autres
Image d\'illustration pour l\'article : Prime Gaming : Voici les prochains jeux à récupérer en août avec Civilization, Thief et bien d’autres
Fox Hunt, le mode multi inédit de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, arrivera cet automne
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fox Hunt, le mode multi inédit de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, arrivera cet automne
DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods
Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sur PS5 – Notre avis sur la version améliorée du jeu multi-récompensé de Ninja Theory
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sur PS5 – Notre avis sur la version améliorée du jeu multi-récompensé de Ninja Theory
Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Ranger’s Path: National Park Simulator : Une nouvelle simulation vous mettra bientôt dans la peau d’un garde forestier
LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Party! : Le party game jouable jusqu’à quatre sortira le 30 septembre