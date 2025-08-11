Débrief’ : Contraband annulé, Silent Hill f, Sony jeux service, ventes PS5, Heretic Hexen et Indie World
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Julien Blary
Si vous avez manqué l’actualité de la semaine passée, il est temps de se rattraper avec notre débrief hebdomadaire qui fait le tour des infirmations importantes en quelques minutes seulement. Et si la semaine qui vient de s’écouler a été plus calme que la précédente, il y avait beaucoup d’éléments à ne surtout pas manquer.
La semaine dernière a encore été l’occasion d’assister à un Nintendo Direct, cette fois-ci centré sur le monde de jeux indépendants. On vous résume tout cela en vidéo, tout en faisant le tour du reste de l’actualité, à commencer par les nouvelles informations autour de Silent Hill f, tout en faisant un point sur l’annulation qui n’aura surpris personne, celle du jeu Contraband. Une vidéo qui vous condense l’actualité en moins de dix minutes pour être à jour avant d’attaquer pleinement cette nouvelle semaine qui débute aujourd’hui.
Débrief’ : Battlefield 6, Pokémon Presents, Hellraiser, Ghost Recon et Grounded 2
Cet article peut contenir des liens affiliés