skate. : la franchise renaît dans un monde ouvert disponible en accès anticipé le 16 septembre prochain

Sera-t-il plus fort que l’aigle Tony ?

Cette annonce nous permet de faire un rappel sur ce qu’il faut attendre de skate. ainsi que de nouvelles précisions dévoilées par EA et Full Circle. skate. prend place à San Vansterdam, une ville fictive en constante évolution qui peut accueillir jusqu’à 150 joueurs par serveur. Il sera possible d’explorer quatre quartiers distincts (Hedgemont, Gullcrest, Market Mile, Brickswich), réaliser des tricks impressionnants, participer à des défis et interagir en ligne avec d’autres skaters.

Au cœur du gameplay se trouve le retour et l’amélioration du système Flick-It, propulsé par le moteur Frostbite, ce qui devrait garantir une précision inégalée pour une expérience de skate moderne selon les développeurs. Des nouveautés comme les tricks wallies, slappies et firecrackers viendront enrichir le gameplay, tandis que la Skatepedia facilitera l’apprentissage des figures et styles pour les débutants.

L’expérience mise sur la créativité communautaire, ce qui signifie que les joueurs pourront placer du mobilier urbain (rampes, rails, bancs) en temps réel grâce au système Quick Drop, et le mode Spectate avec Spectaportation permettra d’entrer instantanément dans une session active. Le jeu adopte un modèle live-service, proposant des contenus saisonniers (défis, cosmétiques, musique, événements) et un battle pass avec récompenses gratuites et premium. Comme cela avait été précicé auparavant, skate. nécessite une connexion permanente, ce qui a déjà suscité des critiques.

Même si la prudence reste de mise, notamment concernant le modèle économique, l’attente est immense chez les fans. Il faut dire qu’il s’agit du premier nouvel épisode depuis plus d’une décennie, et tout porte à croire que ce retour a bénéficié d’un soin particulier. Le studio insiste d’ailleurs sur les nombreux playtests privés organisés, auxquels ont participé plusieurs centaines de milliers de joueurs.

skate. sortira en accès anticipé le 16 septembre 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Epic Games Store, EA App). De plus, le jeu sera cross-plateforme et offrira la cross-progression.