Presque 3 ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 passe enfin un cap sur Steam

On se souvient encore du mois de décembre 2020 marqué par le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077. Plus qu’une désillusion pour les joueurs qui ont voulu accorder une confiance totale aux créateurs des adaptations en jeux vidéo de la saga The Witcher, ce sont surtout toutes les failles du studio qui ont été mises en exergue. De l’eau a coulé sous les ponts et une bonne partie des joueurs semblent avoir pardonné aux développeurs grâce à ces 2 ans et demi et peaufinage.

A l’heure où l’on écrit ces lignes, Cyberpunk 2077 possède 80% d’évaluations positives par les utilisateurs de Steam. Marcin Momot, responsable de communauté chez CD Projekt Red, a remercié les joueurs sur Twitter pour leurs retours.

Cyberpunk 2077 Steam reviews are now sitting at "Very Positive" with 80% of all scores being favourable. Thank you all for acknowledging all the hard work the team has put in over the years since the release!❤️ pic.twitter.com/g8MmyNoyfl

