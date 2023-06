Cyberpunk 2077 : Selon CD Projekt Red, « c’était devenu cool de détester le jeu » à sa sortie

Un effet de mode seulement ?

L’intéressé a eu droit à une interview dans les colonnes de GamesIndustry.biz tout récemment, dans laquelle il estime que le studio doit regagner la confiance des joueurs et des joueuses après le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Enfin, pas si chaotique que cela selon Michał Platkow-Gilewski, qui reconnait beaucoup de lacunes et de disfonctionnements pour le jeu, mais qui pense aussi que le titre n’a pas mérité de subir autant de critiques au lancement :

« Je pense en fait qu’au lancement, Cyberpunk 2077 était bien meilleur qu’il n’a été perçu, et même les premières critiques étaient positives. Ensuite, c’est devenu cool de ne pas l’aimer. Nous sommes passés du héros au zéro très rapidement. C’était un moment difficile. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous savions que le jeu était génial, même si oui nous pouvons l’améliorer, oui, nous devons prendre du temps pour le faire, et nous devons reconstruire certaines choses. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais je ne crois pas que nous ayons jamais été brisés. »

Pas certain que tout le monde soit forcément d’accord avec cette opinion même si le jeu avait effectivement beaucoup de qualités au lancement qui étaient forcément occultées par des problèmes importants. Ces qualités sont désormais aujourd’hui bien plus visibles grâce à tout le travail de mise à jour qui a été effectué, mais n’oublions pas des soucis qui ne seront jamais corrigés, comme les versions PS4 et Xbox One du jeu, qui sont légitimement critiquables. Et même si les réseaux sociaux participent parfois à du bashing injustifié des jeux, avec des relais de memes à outrance, rappelons le fait que la situation était si catastrophique que Sony a retiré le jeu du PlayStation Store.

Le regard du studio est en tout cas tourné vers l’avenir avec l’envie de mieux faire les choses, et c’est l’essentiel. Michał Platkow-Gilewski explique dans l’interview que la restructuration du studio a pris du temps, mais elle est enfin effective. Il reconnait que la communauté a été frustrée et veut bien faire comprendre que l’équipe a reçu le message :

« Je veux recréer le lien avec les gamers, car on avait des gens qui nous suivaient depuis des années et ils étaient déçus. »

Reste à voir comment va se dérouler le lancement de l’extension Phantom Liberty, le 26 septembre prochain.