Cyberpunk 2077 accueillera enfin une mise à jour pour la PS5 Pro dès ce 8 avril

Trois modes et de la 4K native au programme

Le contenu de cette mise à jour dédiée à la PlayStation 5 Pro sera très largement consacré au Ray Tracing, qui subira de nombreuses améliorations techniques pour permettre de meilleures illuminations de Night City, avec ses néons et autres rues éclairées, afin d’accroître l’immersion des joueurs et joueuses, grâce aux améliorations rendues possibles avec le déploiement du PSSR 2.0. Cela passera notamment par l’apparition de trois modes dédiés à la PlayStation 5 Pro qui seront les suivants :

Mode Ray Tracing Pro qui va activer toutes les améliorations de Ray Tracing disponibles , avec une version qualifiée de « la plus aboutie visuellement » avec 40 images par seconde sur les écrans compatibles avec un taux de rafraîchissement variable (VRR), ou bien 30 images par seconde dans les autres cas.

qui va , avec une version qualifiée de « la plus aboutie visuellement » avec sur les écrans compatibles avec un taux de rafraîchissement variable (VRR), ou bien 30 images par seconde dans les autres cas. Mode Performance qui va privilégier une fréquence d’images maximale pour une expérience de jeu rapide et fluide. Sur les écrans compatibles VRR, le jeu atteindra jusqu’à 90 images par seconde tout en conservant une haute fidélité visuelle .

qui va privilégier une fréquence d’images maximale pour une expérience de jeu rapide et fluide. Sur les écrans compatibles VRR, le jeu atteindra tout en conservant une . Mode Ray Tracing, un compromis idéal entre graphismes et performances, avec des améliorations de Ray Tracing ciblées tout en maintenant un cap de 60 images par seconde.

Des modes assez classiques pour d’autres productions qui auraient déjà franchi le pas précédemment, bien que l’on aura tendance à regarder de plus près le mode Ray-Tracing Pro qui pourrait bien faire des merveilles sur les équipements compatibles, d’autant plus que le jeu était déjà parfaitement jouable en l’état. Le jeu devrait aussi bénéficier de textures en 4K native qui n’était jusqu’alors que dynamique. Attention toutefois, aucun nouveau contenu n’est attendu avec cette mise à jour.