Cyberpunk 2077 : La suite du jeu pourrait avoir une partie multijoueur selon une offre d’emploi du studio

Reprise des travaux sur le multijoueur abandonné ?

Plusieurs offres d’emploi ont été publiées sur le site de CD Projekt Red, et on s’intéressera tout particulièrement à celle qui sont placées sous l’onglet « Cyberpunk 2 », soit la suite de Cyberpunk 2077.

On jettera surtout un œil à l’offre concernant le poste de « Lead Network Engineer », puisque le candidat choisi aura pour but d’intégrer des fonctionnalités en ligne dans le jeu et de faire en sorte que les serveurs tiennent la route. Il sera question de créer des « expériences en ligne de haute performance avec peu de latence », ce qui laisse penser que l’on a bien affaire à une vraie expérience multijoueur plutôt qu’à de simples fonctionnalités en ligne basiques que l’on peut même retrouver dans des jeux plutôt solo.

De là à dire que Cyberpunk 2 aura une partie multijoueur, on restera prudents. On l’a vu avec le premier jeu, les plans peuvent vite changer, mais on ne s’étonnera pas de voir le studio effectuer à nouveau des recherches dans ce secteur, ne serait-ce que pour reprendre ses travaux abandonnés sur Cyberpunk 2077. CD Projekt Red a le temps d’y réfléchir et de peser le pour et le contre, étant donné que cette suite ne devrait pas sortir avant plusieurs longues années.