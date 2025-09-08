Keanu Reeves serait absolument partant pour rempiler dans la suite de Cyberpunk 2077

Prêt à couper le souffle à nouveau

Cyberpunk 2077 a assuré profité de la notoriété de Keanu Reeves lors de sa promotion, et l’acteur a délivré une performance qui était l’un des atouts du RPG. Voir l’interprète de Johnny Silverhand être de retour dans une suite serait une aubaine pour les fans, même si cela poserait énormément de questions selon la fin du jeu choisie comme étant « canon ».

En attendant de voir comment CD Projekt Red démêle toutes les possibilités narratives autour de ce second épisode, IGN est allé interroger Keanu Reeves sur son envie ou non de rejouer le personnage. L’acteur s’est alors simplement contenté de confirmer qu’il serait ravi de revenir :

« Absolument. J’adorerais jouer Johnny Silverhand une nouvelle fois. »

Si l’acteur est partant, difficile de croire que le studio pourrait ne pas le contacter, ne serait-ce que pour un petit caméo. Mais là encore, tout dépendra des options choisies pour raconter la suite de l’histoire de cet univers. Et ça, le studio a encore le temps d’y réfléchir puisqu’il se penche déjà sur le développement de The Witcher 4, qui ne sortira pas avant un moment lui non plus.