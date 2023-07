Cyberpunk 2077 Phantom Liberty : On y a joué, nouveautés, Dogtown, date… Tout savoir en vidéo

Après son lancement raté, Cyberpunk 2077 jouit désormais d’une réputation bien plus enviable, grâce aux efforts de CD Projekt Red pour réparer le jeu de base via de multiples mises à jour. Le titre s’apprête maintenant à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec la sortie de son seul et unique DLC narratif, Phantom Liberty.

Une extension ambitieuse qui ne sortira d’ailleurs que sur les consoles les plus récentes et sur PC. Nous avons eu l’occasion de mettre les mains dessus afin de vous livrer un rapide aperçu de ce nouveau contenu, pour en voir les promesses et pour constater ce qui a changé.

Phantom Liberty sera disponible dans Cyberpunk 2077 dès le 26 septembre prochain.