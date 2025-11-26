Cyberpunk 2077 passe un nouveau cap avec 35 millions de jeux vendus

De plus en plus de monde travaille sur Cyberpunk 2

CD Projekt Red a fait le point sur les ventes de Cyberpunk 2077 lors de son bilan concernant le dernier trimestre qui vient de s’écouler pour l’entreprise. On apprend donc que depuis son lancement, jusqu’au 26 novembre 2025 (soit aujourd’hui), Cyberpunk 2077 s’est vendu à 35 millions d’exemplaires à travers le monde.

Un grand succès pour le studio, qui lui permet de travailler plus sereinement sur la suite du jeu. On peut voir dans le bilan partagé par CD Project Red, que les équipes vont être considérablement augmentées dans les prochains mois autour de cette suite de Cyberpunk 2077. En octobre dernier, environ 135 personnes travaillaient sur ce jeu, mais d’ici fin 2027, le studio prévoit de faire rassembler plus de 300 personnes sur le projet.

La priorité reste tout de même The Witcher IV pour le moment, avec 447 personnes mobilisées sur le RPG. Le studio a bien recruté depuis l’été dernier avec plus d’une cinquantaine d’employés supplémentaires, qui travaillent également sur Project Sirus (56 d’entre eux) et Project Hadar (29 employés). Bref, tout avance, mais c’est bien Ciri qui rassemble le plus de talents aujourd’hui au sein du studio.