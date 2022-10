CD Projekt Red annonce la suite de Cyberpunk 2077, nommée Project Orion !

Avec le retour en force de Cyberpunk 2077 grâce à la popularité de l’anime Cyberpunk Edgerunners, on se doutait que CD Projekt Red avait de nouveau confiance en la popularité de sa deuxième licence phare. Le studio avait ainsi exprimé son envie de poursuivre l’exploration de cet univers au travers de différentes œuvres sur plusieurs médias, mais la question des nouveaux jeux restait toujours en suspens. Jusqu’à ce que CD Projekt Red livre un nouveau bilan financier aujourd’hui, qui lui a permis de faire le point sur ses projets et de débouler tout un tas d’annonces survenues de nulle part, comme l’officialisation d’une suite à Cyberpunk 2077.

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 4, 2022