Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2026

Après un mois de juin plutôt calme, en dépit d’une actualité forte et condensée autour des conférences, juillet devrait réserver quelques belles surprises. Certes, la période estivale est souvent propice à un calme plus prononcé du côté des grosses productions (ce qui est vrai), mais plus les années passent, et moins ce calme de l’été se fait ressentir. Voici toutes les sorties jeux vidéo à venir en juillet 2026.

Quelles sont les sorties à retenir en juillet 2026 ?

Avant de vous lister jeu par jeu ce qui arrivera dans les prochaines semaines, on vous propose une sélection en vidéo. L’occasion de survoler les rendez-vous les plus importants, comme le remake d’Assassin’s Creed Black Flag, ou encore l’arrivée d’un spin-off à Splatoon. Impossible également de ne pas évoquer l’arrivée du Master Chief pour la première fois sur PlayStation, avec un remake du premier Halo. On notera aussi quelques titres indépendants à surveiller et de rares expériences multijoueurs, notamment The Mound.

Toutes les sorties jeux juillet 2026

Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de juillet 2026.

1er juillet

2 juillet

7 juillet

9 juillet

Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PC, PS5, PS4, Switch 2)

EA Sports College Football 27 (PC, PS5, Xbox Series)

10 juillet

13 juillet

Ascend to Zero (PC, Xbox Series)

14 juillet

D-topia (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

Hell Clock (PS5, Xbox Series)

15 juillet

The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox Series)

Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Teeto (PC, PS5, Switch, Switch 2)

Cozy Grove: Camp Spirit (PC)

What Surrounds Us (PC)

16 juillet

Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2)

Storebound (PC)

The Mermaid Mask (PC, PS5, Switch 2, Switch)

Culdcept BEGINS (PC, Switch 2, Switch)

PowerWash Simulator 2 – Star Wars Pack (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

The Guild Europa 1410 (accès anticipé sur PC)

21 juillet

22 juillet

23 juillet

28 juillet

Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series)

Go North (PC, Xbox Series)

29 juillet

30 juillet

Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition (Switch 2)

Kusan: City of Wolves (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Blue Reflection Quartet (PC, PS5, Switch, Switch 2)

Leafy Corner (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)

31 juillet

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