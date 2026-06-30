Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2026
Le mois de juillet va débuter, et si la chaleur est déjà là, les prochains titres vont eux aussi s’enchaîner, malgré la période estivale. Si vous souhaitez ne rien manquer, voici toutes les sorties jeux à venir sur PC et consoles dans les prochaines semaines, avec l’arrivée d’un nouveau Splatoon, le retour de Halo, un Final Fantasy sur Switch 2, un Sword Art Online et le remake d’Assassin’s Creed Black Flag.
Après un mois de juin plutôt calme, en dépit d’une actualité forte et condensée autour des conférences, juillet devrait réserver quelques belles surprises. Certes, la période estivale est souvent propice à un calme plus prononcé du côté des grosses productions (ce qui est vrai), mais plus les années passent, et moins ce calme de l’été se fait ressentir. Voici toutes les sorties jeux vidéo à venir en juillet 2026.
Quelles sont les sorties à retenir en juillet 2026 ?
Avant de vous lister jeu par jeu ce qui arrivera dans les prochaines semaines, on vous propose une sélection en vidéo. L’occasion de survoler les rendez-vous les plus importants, comme le remake d’Assassin’s Creed Black Flag, ou encore l’arrivée d’un spin-off à Splatoon. Impossible également de ne pas évoquer l’arrivée du Master Chief pour la première fois sur PlayStation, avec un remake du premier Halo. On notera aussi quelques titres indépendants à surveiller et de rares expériences multijoueurs, notamment The Mound.
Toutes les sorties jeux juillet 2026
Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo de juillet 2026.
1er juillet
- High on Life 2 (Switch 2)
2 juillet
- Rhythm Paradise Groove (Switch 2)
7 juillet
- DOOM: The Dark Ages – Revelations (PC, PS5, Xbox Series)
- Moonlight Peaks (PC, Switch, Switch 2)
- The Caribou Trail (PS5)
9 juillet
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PC, PS5, PS4, Switch 2)
- EA Sports College Football 27 (PC, PS5, Xbox Series)
10 juillet
- Echoes of Aincrad (PC, PS5, Xbox Series)
- Palworld (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One)
- Digimon Story: Time Stranger (Switch 2)
13 juillet
- Ascend to Zero (PC, Xbox Series)
14 juillet
- D-topia (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Hell Clock (PS5, Xbox Series)
15 juillet
- The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox Series)
- Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Teeto (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Cozy Grove: Camp Spirit (PC)
- What Surrounds Us (PC)
16 juillet
- Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2)
- Storebound (PC)
- The Mermaid Mask (PC, PS5, Switch 2, Switch)
- Culdcept BEGINS (PC, Switch 2, Switch)
- PowerWash Simulator 2 – Star Wars Pack (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- The Guild Europa 1410 (accès anticipé sur PC)
21 juillet
- Dive or Die: Children of Rain (PC)
- The Planet Crafter (PS5, Xbox Series)
22 juillet
- Tears of Metal (PC)
- Lost in Tandem (PC)
- Lifted (PC)
23 juillet
- Splatoon Raiders (Switch 2)
- Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Disgaea Mayhem (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Switch 2)
- Helix: Descent N Ascent (PC, Switch)
28 juillet
- Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series)
- Go North (PC, Xbox Series)
29 juillet
- Truck-kun is Supporting Me from Another World?! (PC)
- Mistfall Hunter (PC, PS5)
30 juillet
- Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition (Switch 2)
- Kusan: City of Wolves (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Blue Reflection Quartet (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Leafy Corner (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch)
31 juillet
- The Relic: First Guardian (PC, PS5)
- Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
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