Kingdom Hearts IV sortira fin 2027, le monde de Coco confirmé et une série animée prévue sur Disney+

Les Sans-Corazon à l’attaque

Mais commençons d’abord par Kingdom Hearts IV, qui a révélé de nouvelles images. Après avoir coincé Sora au sein de Quadratum durant toutes les présentations du jeu, Square Enix nous présente le premier monde Disney du jeu, qui n’est autre que celui de Coco. Un univers qui sied particulièrement à Kingdom Hearts, dans lequel les morts vont croiser les Sans-cœur.

On remarque ainsi que Sora va se dégoter une Keyblade en forme de guitare, étant donné que ce monde tourne autour de la musique. Autre fait intéressant, Donald et Dingo ne sont pas présents aux côtés de notre héros, même s’ils apparaissent dans la bande-annonce. Les deux compères négocient avec Hadès pour tenter de retrouver Sora, tandis que Mickey fait de même de son côté dans une étrange bibliothèque. À voir si le trio iconique pourra bien être réuni, ou si chaque monde Disney va nous faire changer de partenaire (ici, Miguel et Hector combattent à nos côtés).

On remarque également que le monde de Quadratum est encore une fois mis en avant avec son propre casting de personnages. L’hypothèse que le jeu s’en serve comme HUB ou comme monde récurrent à la manière de la Ville de Traverse est de plus en plus probable.

Une période de sortie pour Kingdom Hearts IV

Mais l’annonce que tout le monde retiendra, c’est celle d’une période de sortie pour le jeu. Kingdom Hearts IV est désormais prévu pour la fin de l’année 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Ce qui veut aussi dire qu’il a des chances de sortir dans une édition physique avec disque.

On peut donc s’attendre à ce que Square Enix se montre beaucoup plus loquace à ce sujet dans les mois à venir, et qui sait, d’autres informations sont peut-être prévues pour le panel de la D23 qui aura lieu ce 16 août à 1 h 30 du matin.

Enfin, une série animée

Disney ne s’est pas arrêté à la présentation de Kingdom Hearts IV, puisqu’il a également confirmé l’existence d’une série animée Kingdom Hearts. Ce n’est pas la première fois que Disney s’essaye à cet exercice, même si sa précédente tentative s’est révélée infructueuse. Pour les 25 ans de la licence, il s’est enfin retroussé les manches en voyant le potentiel créatif que cela pouvait offrir.

Un premier visuel de cette série Kingdom Hearts a été partagé et nous montre qu’il ne sera pas question de suivre Sora, mais un autre personnage (un peu plus musclé). C’est une histoire inédite qui sera racontée ici, et Ayo Davis, qui gère la division Disney Kids & Family, confirme que Tetsuya Nomura participera à l’élaboration de la série :

« Kingdom Hearts a captivé les joueurs du monde entier grâce à son mélange unique d’aventure et de fantasie. Il y a quelque chose de vraiment passionnant à donner vie, d’une manière totalement inédite, à un univers que les fans ont passé des années à explorer à travers les jeux. Et grâce à une équipe créative travaillant en étroite collaboration avec le légendaire Tetsuya Nomura, notre nouvelle série sera indéniablement fidèle à l’esprit de Kingdom Hearts, tout en offrant aux fans une toute nouvelle façon de vivre l’univers qu’ils adorent. »

Deux choix possibles s’offrent à Disney ici : proposer une série Kingdom Hearts qui nous fait vraiment voyager dans chaque monde Disney, ou donner vie à une série qui se concentre avant tout sur le lore de Kingdom Hearts. On ne va pas se mentir, la première option est plus séduisante que la seconde, et Disney aurait tort de manquer cette opportunité.

Cette série sera diffusée sur Disney Channel et sur Disney+ dans le monde entier, à une date encore inconnue.