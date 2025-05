Activision-Blizzard : Un énième recours de la FTC rejeté par la cour d’appel des Etats-Unis

L’ultime tentative de la FTC échoue

La FTC aura tout tenté. L’organisme chargé de faire appliquer le droit de la consommation et de contrôler les pratiques anticoncurrentielles n’a jamais lâché Microsoft ces dernières années. Nous ne referons pas l’historique complet et détaillé, mais rappelons que, d’abord, la FTC n’a justement pas pu démontrer suffisamment l’aspect anticoncurrentiel du rachat.

Ensuite, une demande d’injonction de la FTC a été rejetée, puis face à l’énorme vague de licenciement qui a suivi le rachat, l’organisme a tenté de le remettre en cause précisément en raison des 1900 emplois supprimés. Mais la FTC subit une nouvelle défaite, avant de revenir à la charge à la suite de la hausse des prix du Game Pass et au nom d’une prétendue dégradation de l’offre du service, en vain. Bref, Microsoft a toujours eu gain de cause et l’acquisition d’Activision-Blizzard est actée depuis un bout de temps maintenant.

Alors aujourd’hui, de quoi parle-t-on ? Et bien suite à la demande d’injonction rejetée en juillet 2023, la FTC avait quand même interjeté appel en décembre 2023, afin de faire annuler la décision du tribunal et donc de finalement permettre l’injonction.

Oui mais voilà, on apprend via Bloomberg qu’une fois encore la FTC échoue en voyant son appel rejeté par la cour des Etats-Unis, laquelle donne raison au juge ayant rejeté la requête d’injonction. Le souci reste le même : la FTC ne parvient pas à démontrer clairement que le rachat dresse une barrière entre les entreprises concurrentes et Call of Duty, n’influant donc pas sur une éventuelle baisse de concurrence sur le marché des abonnements.

Idem au sujet de la concurrence liée au streaming de jeu via le cloud. la FTC n’a pas pu prouver la garantie d’un support des jeux Activision-Blizzard sans l’accord liant l’entité à Microsoft. Enfin, l’argument de la FTC voulant que les jeux Activision resteraient exclusifs à Xbox n’a pas pesé bien lourd non plus vu que Call of Duty continue, pour l’instant, d’être proposé chez PlayStation.

Et la pratique régulière du constructeur américain d’ouvrir son catalogue à son rival, avec Forza Horizon 5, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Sea of Thieves, et bientôt Gears of War ne sert pas cet angle d’attaque non plus. La conclusion du feuilleton se dessinerait-elle enfin ?