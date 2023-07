Activision-Blizzard : La demande de la FTC est encore rejetée, Microsoft se prépare à boucler l’affaire

Ce n’était pas vraiment une surprise, mais la demande d’injonction de la FTC, déposée suite au verdict de la juge, a été rejetée. L’organisme ayant déjà perdu de façon nette lors de la première audience, il ne disposerait pas d’un dossier assez solide pour repousser l’acquisition, malgré ses multiples demandes. Son seul espoir reste d’être entendu par la Cour d’appel d’ici ce soir aux Etats-Unis (donc demain matin chez nous).

as expected, Judge Corley has just denied the FTC's motion to stay her own PI order. I'm expecting we'll hear something from the 9th circuit tomorrow pic.twitter.com/hfVbA1p8qv

