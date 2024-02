La FTC lutte encore contre le rachat d’Activision-Blizzard suite aux licenciements chez Microsoft

La plus grande série judiciaire de ses dernières années dans l’industrie du jeu vidéo n’avait pas encore livré tout son épilogue. Maintenant qu’Activision-Blizzard-King est officiellement absorbé au sein de Microsoft, la lutte entre ce dernier et la FTC (l’organisme chargé de réguler le marché américain) semblait être de l’histoire ancienne même si l’organisme américain cherchait encore à attirer l’attention de la justice vers cette affaire. Et la triste nouvelle des 1 900 personnes licenciées du jour au lendemain chez Xbox, et notamment chez Activision-Blizzard-King, lui donne forcément un auditoire plus attentif.