Activision-Blizzard : Microsoft ressort gagnant du procès face à la FTC, le rachat peut se poursuivre

Le jugement est tombé, et il n’est pas en faveur de la FTC. La juge Corley a rendu son verdict, et si elle affirme que ce rachat se devait d’être analysé au peigne fin étant donné qu’il représente le plus gros deal de cette industrie, Microsoft semble avoir pris les mesures nécessaires pour que cela ne vienne pas se heurter aux lois anti-trust du pays :

La juge estime que la FTC n’a pas su montrer que cela porterait vraiment atteinte à la concurrence ou aux consommateurs, bien au contraire selon elle, puisqu’elle indique que les preuves présentées montrent un élargissement du public pouvant potentiellement jouer aux licences Activision, Call of Duty en tête.

1/We're grateful to the court for swiftly deciding in our favor. The evidence showed the Activision Blizzard deal is good for the industry and the FTC’s claims about console switching, multi-game subscription services, and cloud don’t reflect the realities of the gaming market.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 11, 2023