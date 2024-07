La FTC reprend son combat avec Microsoft suite à la hausse des prix du Xbox Game Pass

La victoire de Microsoft l’an dernier est toujours remise en question par le dépôt d’un appel de la FTC, et l’organisme profite des annonces effectuées par le constructeur pour mieux défendre son camp. Un nouveau document a été envoyé à la cour dans lequel la FTC note que tout ce contre quoi elle a mis en garde devient une réalité. Elle avait notamment prédit que le Xbox Game Pass subirait des changements pour devenir moins avantageux pour les consommateurs, sans parler des nombreux licenciements à noter chez Microsoft ces derniers temps :

« La dégradation des produits – la suppression des jeux les plus précieux du nouveau service de Microsoft – combinée à des augmentations de prix pour les utilisateurs existants, est exactement le genre de préjudice causé aux consommateurs par la fusion que la FTC a allégué. »

Cela s’ajoute à l’arrivée de Call of Duty dans le Xbox Game Pass, et la FTC avait prévenu que l’intégration de la licence dans le service aurait des répercussions, contrairement à ce que Microsoft disait à l’époque :

« Il est important de noter que les actions de Microsoft ne correspondent pas aux déclarations de Microsoft ci-dessous. Les augmentations de prix de Microsoft coïncident avec l’ajout de « Call of Duty » (CoD) au niveau le plus cher du Game Pass, et l’arrêt du palier Console aura lieu peu de temps avant la sortie du dernier jeu de CoD. Ci-dessous, Microsoft a promis que l’acquisition profiterait aux consommateurs en rendant [CoD] disponible sur le Game Pass de Microsoft le jour de sa sortie sur console (sans augmentation de prix pour le service basé sur l’acquisition). »