Zelda Ocarina of Time : le remake Switch 2 est-il à la hauteur de la légende ? Notre test en vidéo

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Nintendo a choisi la fidélité pour son remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2. Sorti le 5 novembre 2026, le jeu conserve l’histoire, la structure et les donjons de l’épisode Nintendo 64 de 1998, mais profite d’une refonte graphique complète, d’une bande-son retravaillée, de dialogues doublés et d’une prise en main modernisée. Après l’avoir terminé en un peu plus d’une vingtaine d’heures, la plupart des activités annexes comprises, on vous donne notre avis en vidéo, en complément de notre test écrit.

Dans cette vidéo, on s’arrête sur ce que la nouvelle direction artistique change aux ambiances d’Hyrule et des donjons au village Cocorico, ce que ça implique sur sa partie technique en mode docké comme en portable, et sur la place que prennent désormais la musique et les voix. N’oublions pas les ajouts de confort, comme la touche de saut, la caméra libre et les raccourcis d’équipement. Ils transforment des passages autrefois redoutés, à commencer par le Temple de l’Eau.

Reste à savoir si cette fidélité joue toujours en faveur du jeu. Difficulté, boss, Amphithéâtre des monstres, maniabilité d’Epona, donjon final : on aborde aussi ces points, avec le regard de quelqu’un qui connaît l’original comme celui d’un joueur qui le découvrirait aujourd’hui. Si vous comptez vous lancer, notre guide complet du remake rassemble nos soluces et les réponses aux questions les plus posées, de la durée de vie aux différences avec la version 3DS. The Legend of Zelda: Ocarina of Time est disponible depuis le 5 novembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

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Jaquette de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
switch 2

Date de sortie : 05/11/2026

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