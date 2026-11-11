Le prochain jeu de Falcom sera la suite de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, prévue pour 2027

Les remakes laissent place à un peu de nouveauté

Durant son dernier bilan trimestriel, Falcom a fait les comptes en célébrant les sorties de Trails in the Sky 2nd Chapter et Kyoto Xanadu, qui ont permis au groupe d’afficher de meilleurs revenus que l’an passé.

Mais il a aussi été question de l’année à venir, et à ce sujet, Falcom a été très clair sur sa prochaine priorité, qui n’est autre que la suite de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon, qui n’a pas encore de nom précis. Celle-ci devrait en tout cas arriver avant la fin de l’année fiscale de Falcom, donc avant le 30 septembre 2027. Vu le précédent calendrier des sorties de Falcom, mieux vaut se dire que le jeu sortira en septembre. Pour le moment, le studio n’a parlé que d’une sortie japonaise, et on sait que la saga a souvent eu droit à une sortie occidentale en décalée, sauf sur les deux derniers remakes de la série Trails.

Tout cela permet aussi de clarifier la situation autour d’un supposé remake de Trails in the Sky the 3rd, qui finira bien par arriver un jour ou l’autre. Puisque la suite de The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon va occuper Falcom durant toute l’année à venir, il ne faut pas s’attendre à ce que ce remake sorte en 2027 (ou pas avant septembre 2027). Après avoir enchaîné les deux remakes en un an, rien de plus normal pour le studio, qui doit aussi se concentrer sur l’avenir de la série.