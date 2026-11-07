Guide The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Notez qu’il s’agit bien d’un article qui parle de la version Switch 2 sorti en 2026. La plupart des solutions de la version Nintendo 64 restent cependant encore d’actualités étant donné que le remake se veut particulièrement fidèle.

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Quêtes annexes

Comment obtenir Epona ?

FAQ The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Qu’est-ce que The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ?

C’est un remake complet du jeu Nintendo 64 sorti en 1998, entièrement repensé pour la Switch 2. L’histoire, les donjons et la structure de l’original sont conservés de manière très fidèle, avec de nouveaux graphismes, une bande-son réorchestrée, des dialogues doublés et une maniabilité modernisée.

Quand est sorti le remake d’Ocarina of Time ?

Le remake est sorti le 5 novembre 2026 sur Nintendo Switch 2. Sa date avait été annoncée lors du Nintendo Direct consacré aux 40 ans de la série Zelda, le 8 septembre 2026.

Le jeu est-il disponible sur la première Switch ?

Non. The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort exclusivement sur Nintendo Switch 2, sans version pour la première Switch.

Quel est le prix d’Ocarina of Time sur Switch 2 ?

Le jeu coûte 59,99 € en version dématérialisée sur le Nintendo eShop. Il est commercialisé à 69.99€ au prix conseillé en physique, mais trouvable moins cher (notamment à 51.99€ sur Amazon au lancement)

Combien pèse le jeu ?

Le remake demande 27 Go d’espace de stockage sur la Switch 2.

Le jeu est-il en français ?

Oui. Les textes et les voix sont disponibles en français, et les dialogues sont désormais doublés. Frédéric Souterelle prête notamment sa voix à Ganondorf.

Quelle est la durée de vie d’Ocarina of Time sur Switch 2 ?

Comptez environ 20 heures pour l’histoire principale, 25 heures avec les activités annexes et 29 heures pour le 100 %. Le remake est un peu plus court que la version Nintendo 64, grâce à plusieurs améliorations de confort.

Combien y a-t-il de Skulltulas d’or et de quarts de cœur ?

Le remake compte 100 Skulltulas d’or et 36 quarts de cœur, comme l’original.

Quelles sont les nouveautés du remake ?

Le remake ajoute un bouton de saut, un sprint après une roulade, une caméra libre, des dialogues doublés, la visée au gyroscope et un journal de quêtes présenté sous forme de tapisserie. Le cycle jour et nuit fonctionne désormais partout, y compris en ville, et un nouveau lieu fait son apparition : l’Amphithéâtre des monstres.

Peut-on jouer de l’ocarina avec sa voix ?

Oui. Le micro de la Switch 2 reconnaît les mélodies fredonnées ou chantées, que Link joue ensuite en jeu. Les notes peuvent toujours être jouées avec les boutons de la manette.

Y a-t-il un voyage rapide dans le remake ?

Non. Nintendo a testé des points de téléportation pendant le développement, puis les a retirés : l’équipe jugeait qu’ils faisaient manquer les découvertes faites en traversant Hyrule.

Ocarina of Time est-il un monde ouvert ?

Non. Hyrule reste découpé en zones reliées par des temps de chargement, comme dans l’original. Certaines transitions ont toutefois été supprimées pour plus de fluidité.

Qu’est-ce que l’Amphithéâtre des monstres ?

C’est le principal ajout de contenu du remake. On y admire les statues des créatures vaincues pendant l’aventure, et certains boss s’y affrontent de nouveau dans des défis chronométrés. Entre deux combats, il faut choisir entre de l’équipement supplémentaire, des cœurs en plus ou des soins.

Quelle est la différence avec Ocarina of Time 3D ?

Ocarina of Time 3D, sorti en 2011 sur Nintendo 3DS, modernisait déjà l’original et proposait la visée au gyroscope. Le remake Switch 2 va plus loin : décors et personnages entièrement refaits, dialogues doublés, saut manuel, caméra libre et ocarina utilisable au micro. Les combats de boss à rejouer, présents sur 3DS, reviennent sous la forme de l’Amphithéâtre des monstres.

Le remake est-il plus facile que l’original ?

Un peu. Les améliorations de confort rendent l’aventure moins exigeante, et les boss posent moins de difficultés qu’en 1998. La structure des donjons, elle, n’a presque pas changé.

Y a-t-il Master Quest ou un mode difficile ?

Non, il n’y a aucune présence d’un autre mode de difficulté ou d’une Master Quest dans Zelda OOT sur Switch 2.

Le jeu est-il compatible avec les amiibo ?

Oui, le jeu supporte tous les amiibo de la série Zelda, comme ceux commercialisés pour les sorties de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ils permettent de récupérer des consommables une fois activés. Deux nouvelles figurines sont également prévues pour l’occasion, avec Link Enfant et Zelda Enfant. Elles sortiront en 2027.

L’application Zelda Notes fonctionne-t-elle avec le remake ?

Oui, l’application est compatible et permet de retrouver de simples petits défis ou sa progression. Il faut activer l’option dans les paramètres et ensuite aller sur l’App Nintendo.

Comment obtenir Epona ?

Apprenez le Chant d’Epona auprès de Malon au ranch Lon Lon avec Link enfant, puis revenez au ranch avec Link adulte. Après avoir payé une balade à Ingo, jouez le chant pour appeler Epona, puis battez Ingo deux fois à la course.

Le remake est-il bien noté ?

Le remake affiche une moyenne de 96 sur Metacritic (relevé du 6 novembre 2026). Dans nos colonnes, le titre a écopé d’un joli 8/10.

En bref