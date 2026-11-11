The Outer Worlds 2 aura droit à une extension en deux parties, le premier DLC arrive en décembre

Une nouvelle région vous attend

Préparez-vous à une aventure sous acides avec le premier DLC de The Outer Worlds 2, qui se nomme « Side Effects Guaranteed ». Il s’agira de la première partie d’une extension narrative qui nous fera d’abord visiter une nouvelle zone, la Vallée Elysium, qui ne sera évidemment pas une station balnéaire où vous pourrez prendre de belles vacances.

Avec ce DLC, le niveau maximal sera également revu à la hausse en passant de 30 à 36, avec de nouvelles capacités à obtenir pour améliorer les compétences de votre personnage. Vous y trouverez évidemment de nouvelles armes et équipements pour vous et tous vos compagnons, tandis que de nouvelles musiques viendront rythmer votre épopée. Si vous n’avez pas encore terminé le jeu mais que l’appel de ce DLC est trop fort, vous pourrez directement en profiter via le menu principal du titre via une sauvegarde créée pour l’occasion.

Ce DLC sera vendu une quinzaine d’euros, mais si vous possédez la version Premium du jeu (ou son pack upgrade), alors vous n’aurez pas à repasser à la caisse. « Side Effects Guaranteed » sera disponible dans The Outer Worlds 2 dès le 2 décembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.