The Outer Worlds 2 aura droit à une extension en deux parties, le premier DLC arrive en décembre

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Obsidian n’a pas encore basculé complètement sur le prochain Fallout, même si Asha Sharma a fait en sorte que ce soit la nouvelle priorité du studio. Il lui reste encore quelques détails à fignoler sur The Outer Worlds 2 avant de passer à autre chose, puisqu’il avait prévu de sortir deux DLC pour cette aventure. Le premier arrivera finalement dans quelques jours.

The Outer Worlds 2 // Source : Obsidian

Une nouvelle région vous attend

Préparez-vous à une aventure sous acides avec le premier DLC de The Outer Worlds 2, qui se nomme « Side Effects Guaranteed ». Il s’agira de la première partie d’une extension narrative qui nous fera d’abord visiter une nouvelle zone, la Vallée Elysium, qui ne sera évidemment pas une station balnéaire où vous pourrez prendre de belles vacances.

Avec ce DLC, le niveau maximal sera également revu à la hausse en passant de 30 à 36, avec de nouvelles capacités à obtenir pour améliorer les compétences de votre personnage. Vous y trouverez évidemment de nouvelles armes et équipements pour vous et tous vos compagnons, tandis que de nouvelles musiques viendront rythmer votre épopée. Si vous n’avez pas encore terminé le jeu mais que l’appel de ce DLC est trop fort, vous pourrez directement en profiter via le menu principal du titre via une sauvegarde créée pour l’occasion.

Ce DLC sera vendu une quinzaine d’euros, mais si vous possédez la version Premium du jeu (ou son pack upgrade), alors vous n’aurez pas à repasser à la caisse. « Side Effects Guaranteed » sera disponible dans The Outer Worlds 2 dès le 2 décembre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.

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The Outer Worlds 2
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Date de sortie : 29/10/2025

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