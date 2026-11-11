La stratégie multiplateforme de Square Enix continue de fonctionner, avec des portages de Final Fantasy VII Rebirth qui marchent bien

Tout va mieux chez Square Enix

Qui aurait pu prédire que sortir des jeux sur davantage de machines rapportait plus d’argent ? Bon, on est mauvaise langue dans la mesure où des contrats d’exclusivité peuvent aussi rapporter gros, mais dans le cas de Square Enix, viser le plus de plateformes possible lui réussit bien mieux.

Dans son bilan des six derniers mois (prenant fin au 30 septembre), l’éditeur japonais indique que les ventes ont augmenté de 21,9 % par rapport à l’année précédente, et ça, il le doit à la sortie des versions Xbox Series et Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth, qui ont réalisé de « solides performances ». Final Fantasy XIV se porte lui aussi un peu mieux, même si c’est surtout au début de l’année prochaine que le MMO retrouvera toutes ses couleurs, grâce à la sortie de son extension Evercold en février. Plus généralement, c’est tout le catalogue de Square Enix qui se porte mieux avec une augmentation des ventes de vieux titres, tandis que les nouveautés comme The Adventures of Elliot fonctionnent elles aussi.

Square Enix rappelle que son focus à l’avenir sera de se concentrer sur de nouveaux titres tout en revitalisant certaines licences, que ce soit par des reboots ou des remakes. Ce qui est désormais certain, c’est que cet avenir s’écrira sur plusieurs plateformes à la fois.