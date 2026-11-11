« J’aimerais que des consoles comme la Xbox Series S ne soient jamais sorties » : Katsuhiro Harada, ex-producteur de Tekken, donne son avis à Xbox

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La Xbox Series S n’a jamais fait l’unanimité auprès des studios, dans la mesure où avoir cette console sur le marché rend certains portages un peu plus difficiles. Katsuhiro Harada est clairement dans le camp des détracteurs de la machine de Microsoft, comme il n’a pas hésité à le dire lors d’un panel à la Console Game Developers Conference 2026 en Corée du Sud, à laquelle un représentant de Xbox assistait également.

xbox series
La Xbox Series X et la Xbox Series S // Source : Xbox

Uppercut bien senti

Ce panel (relayé par Inven Global) regroupait plusieurs figures importantes de l’industrie en plus de Katsuhiro Harada, comme Shuhei Yoshida (ex-PlayStation), Paweł Sasko de CD Projekt Red (Cyberpunk 2077) ou encore DongKi Lee de Shift Up (Stellar Blade). Il était ici question de s’exprimer sur le développement de jeux sur consoles, avec les challenges associés à cette tâche. Durant cette conversation, l’ex-producteur de Tekken (désormais chez SNK) a montré qu’il n’avait pas sa langue dans sa poche et s’en est pris à la Xbox Series S sans détour :

« Il y a quelque chose que je tiens absolument à dire tant que j’ai la parole. Puisqu’un haut responsable de chez Xbox est présent parmi nous aujourd’hui, eh bien, j’aimerais que des consoles comme la Xbox Series S ne soient jamais sorties (rires). »

Il demande ensuite à Paweł Sasko s’il est d’accord, et ce dernier répond en riant :

« Cela nous offre sans cesse des défis et nous oblige à optimiser notre code de manière très propre. »

Harada en rajoute ensuite une couche :

« C’est juste une manière polie et élégante de dire que la Xbox Series craint, pas vrai ? (rires). Le manque de mémoire vive est un problème, mais le plus difficile est qu’il s’agit là d’une console très proche de la Series X, mais avec des performances vraiment inférieures. Lorsqu’ils développent un portage Switch 2, les studios ont une certaine mentalité en se disant qu’ils fabriquent quelque chose d’unique pour le public Nintendo. Mais avec Xbox, après avoir livré votre meilleure version du jeu, vous devez continuer à faire des efforts pour en livrer une autre moins performante. »

Paweł Sasko a répondu qu’il était d’accord avec cela, et que le défi technique était bien présent, même s’il pense aussi qu’optimiser un jeu pour des plateformes moins puissantes aide également à faire tourner ce jeu d’une meilleure manière sur l’ensemble des consoles visées.

Harada a ensuite mentionné le représentant de Xbox dans le public qui a approuvé les propos de Sasko pour déclarer qu’il ne faudrait pas donner des idées à Xbox en l’encourageant à produire une Helix X et une Helix S pour la prochaine génération de consoles. Tout cela a été dit sur un ton bon enfant, même si ce n’est pas la première fois que ces problèmes sont soulevés. À voir ce que Xbox nous réserve désormais pour la prochaine génération qui viendrait changer cela ou non.

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