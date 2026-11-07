Durée de vie Zelda Ocarina of Time Switch 2 : combien de temps pour finir le jeu ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Julien Blary

Rédigé par

0

Monument de la Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time est de retour sur Nintendo Switch 2, avec un remake particulièrement fidèle. Et si cette refonte ne change pas grand-chose à la structure et aux contenus de l’époque, on peut tout de même se poser la question de sa durée de vie et de combien de temps il faut pour voir le 100%. Voici la réponse.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 // Source : Nintendo

Quelle est la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ?

On a eu le temps de bien finir l’aventure entièrement : voici le temps qu’il nous a fallu pour boucler le remake :

  • Histoire principale : environ 20 heures
  • Histoire et quêtes annexes : environ 25 heures
  • 100 % : environ 29 heures

En toute logique, ces chiffres bougent avec votre connaissance du jeu d’origine. Le remake conserve les donjons, la carte et les collectibles du jeu de l’époque. Et il est vrai que le temps passé à fouiller Hyrule entre deux temples pèse donc plus lourd que la difficulté, étant donné que la modernisation rend l’aventure plus accessible (et plus confortable) qu’en 1998.

Qu’est-ce qui allonge la durée de vie du remake ?

Amphithéâtre des monstres dans le remake de the legend of zelda: ocarina of time

Amphithéâtre des monstres dans le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time // Source : ActuGaming

Les activités annexes sont celles de la version Nintendo 64. Entre l’histoire principale et les 25 heures, il faut noter :

  • Les mélodies de l’ocarina : plusieurs s’apprennent en sortant du chemin principal, globalement aux mêmes endroits que dans le jeu de 1998.
  • Les 36 quarts de cœur : quatre quarts forment un réceptacle, soit neuf cœurs supplémentaires au bout de la collecte.
  • Les masques, à récupérer puis à vendre aux habitants d’Hyrule.
  • Certaines flèches spéciales, qui ne s’obtiennent pas au fil de l’histoire.

Pour le 100 %, il reste ensuite à ramasser les 100 Skulltulas d’or, cachées dans les donjons comme dans les différentes régions. C’est la collecte la plus longue du jeu. Le seul ajout notable de ce remake, l’Amphithéâtre des monstres, prolonge l’expérience pour qui veut s’y attarder. On y revoit les créatures vaincues pendant l’aventure, et certains boss s’y affrontent à nouveau dans des défis chronométrés. Mais n’y comptez pas passer des heures.

Le remake est-il plus court que la version Nintendo 64 ?

Le temple de l’eau dans le remake de the legend of zelda: ocarina of time sur switch 2

Le Temple de l’Eau – The Legend of Zelda: Ocarina of Time // Source : ActuGaming

Sur son contenu, non. Mais grâce aux efforts pour rendre le jeu plus confortable et aux options de modernisation, on parcourt l’ensemble plus rapidement. A l’époque, on mettait environ 27 heures à finir l’histoire de la version Nintendo 64 et une dizaine d’heures supplémentaires pour l’ensemble.

Plusieurs changements font gagner du temps sur Switch 2 :

  • Le sprint, qui se déclenche après une roulade au lieu de les enchaîner.
  • Des raccourcis dans certains donjons, à commencer par le Temple de l’Eau, qui évitent des allers-retours (le PNJ qui bouge devant la chute d’eau se déplace aussi plus vite)
  • Des cartes de donjon plus lisibles, qui facilitent la recherche des coffres et des collectibles.
  • Des changements d’équipement plus rapides : les bottes de plomb s’enfilent ou s’enlèvent d’une pression sur la croix directionnelle.
  • La reprise de la partie à l’endroit de la sauvegarde, plutôt qu’à la maison de Link ou au Temple du Temps.

Nintendo a en revanche renoncé au voyage rapide. Des points de téléportation ont été testés pendant le développement puis retirés, pour ne pas sacrifier les découvertes faites en traversant Hyrule. Notre test du remake détaille ce qui a changé par rapport à la version de 1998, au-delà de la durée de vie.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)
switch 2

Date de sortie : 05/11/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Selon Eiji Aonuma, si Nintendo vire peu de gens, c’est parce qu’il est plus simple de travailler avec les mêmes personnes

switch 2
Selon Eiji Aonuma, si Nintendo vire peu de gens, c’est parce qu’il est plus simple de travailler avec les mêmes personnes

Test The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Une légende qui traverse le temps

switch 2
Test The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Une légende qui traverse le temps

Le remake de Zelda: Ocarina of Time devait avoir une fonctionnalité de voyage rapide, qui a été supprimée pour une raison essentielle

switch 2
Le remake de Zelda: Ocarina of Time devait avoir une fonctionnalité de voyage rapide, qui a été supprimée pour une raison essentielle

Nintendo admet avoir sous-estimé la demande autour de l’édition Zelda: Ocarina of Time de la Switch 2

switch 2
Nintendo admet avoir sous-estimé la demande autour de l’édition Zelda: Ocarina of Time de la Switch 2
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

EA Sports FC 27 dévoile l’équipe Road To The Knockouts
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile l’équipe Road To The Knockouts
NieR Automata : Une erreur fait passer le poids du jeu à 366 Go sur Steam, le studio enquête sur le problème
pc switch ps4 xbox one
NieR Automata : Une erreur fait passer le poids du jeu à 366 Go sur Steam, le studio enquête sur le problème
Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès
pc ps5 xbox series
Stranger Than Heaven attire beaucoup de personnes n’ayant jamais joué à Yakuza, SEGA s’attend à un succès
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
pc ps5 xbox series
GTA 6 : Obbe Vermeij, ex-directeur technique chez Rockstar North, pense que le jeu arrivera rapidement sur PC à cause de l’IA générative
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
ios android
Ratchet & Clank: Ranger Rumble, free-to-play sorti sur mobiles, fermera dès le 1er mai 2027
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
ps4
Si Bloodborne 2 n’a toujours pas vu le jour, c’est surtout à cause d’une question de droits partagés selon Shawn Layden
Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027
pc ps5 xbox series switch 2
Acornia: Mirror Worlds révèle au cours d’un trailer de gameplay inédit qu’il servira ses pâtisseries au printemps 2027
Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
pc
Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés au service, Mixtape et Kingdom Come Deliverance arrivent aussi sur Luna
Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés
pc xbox series
Bethesda va mettre du temps à sortir The Elder Scrolls VI: Sentinel, mais il se presse déjà pour sortir des produits dérivés
Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus
ps5 ps4
Sony annonce les PlayStation Perks, des avantages supplémentaires mais timides pour les abonnés PS Plus
EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect
EA a l’extrême audace de fêter le N7 Day avec des nouveaux goodies alors qu’il vient de tuer la licence Mass Effect
Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars
Les nouveaux propriétaires d’Electronic Arts cherchent maintenant à racheter Unity et son moteur pour 25 milliards de dollars
Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture
Un documentaire sur BioWare va voir le jour, racontant l’histoire du studio jusqu’à sa fermeture
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
pc xbox series
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
pc ps5 xbox series switch 2
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
pc ps5 xbox series switch 2
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
switch 2
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
ps5 xbox series
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
pc ios android
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027