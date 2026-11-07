Durée de vie Zelda Ocarina of Time Switch 2 : combien de temps pour finir le jeu ?

Quelle est la durée de vie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ?

On a eu le temps de bien finir l’aventure entièrement : voici le temps qu’il nous a fallu pour boucler le remake :

Histoire principale : environ 20 heures

Histoire et quêtes annexes : environ 25 heures

100 % : environ 29 heures

En toute logique, ces chiffres bougent avec votre connaissance du jeu d’origine. Le remake conserve les donjons, la carte et les collectibles du jeu de l’époque. Et il est vrai que le temps passé à fouiller Hyrule entre deux temples pèse donc plus lourd que la difficulté, étant donné que la modernisation rend l’aventure plus accessible (et plus confortable) qu’en 1998.

Qu’est-ce qui allonge la durée de vie du remake ?

Les activités annexes sont celles de la version Nintendo 64. Entre l’histoire principale et les 25 heures, il faut noter :

Les mélodies de l’ocarina : plusieurs s’apprennent en sortant du chemin principal, globalement aux mêmes endroits que dans le jeu de 1998.

: plusieurs s’apprennent en sortant du chemin principal, globalement aux mêmes endroits que dans le jeu de 1998. Les 36 quarts de cœur : quatre quarts forment un réceptacle, soit neuf cœurs supplémentaires au bout de la collecte.

: quatre quarts forment un réceptacle, soit neuf cœurs supplémentaires au bout de la collecte. Les masques , à récupérer puis à vendre aux habitants d’Hyrule.

, à récupérer puis à vendre aux habitants d’Hyrule. Certaines flèches spéciales, qui ne s’obtiennent pas au fil de l’histoire.

Pour le 100 %, il reste ensuite à ramasser les 100 Skulltulas d’or, cachées dans les donjons comme dans les différentes régions. C’est la collecte la plus longue du jeu. Le seul ajout notable de ce remake, l’Amphithéâtre des monstres, prolonge l’expérience pour qui veut s’y attarder. On y revoit les créatures vaincues pendant l’aventure, et certains boss s’y affrontent à nouveau dans des défis chronométrés. Mais n’y comptez pas passer des heures.

Le remake est-il plus court que la version Nintendo 64 ?

Sur son contenu, non. Mais grâce aux efforts pour rendre le jeu plus confortable et aux options de modernisation, on parcourt l’ensemble plus rapidement. A l’époque, on mettait environ 27 heures à finir l’histoire de la version Nintendo 64 et une dizaine d’heures supplémentaires pour l’ensemble.

Plusieurs changements font gagner du temps sur Switch 2 :

Le sprint , qui se déclenche après une roulade au lieu de les enchaîner.

, qui se déclenche après une roulade au lieu de les enchaîner. Des raccourcis dans certains donjons , à commencer par le Temple de l’Eau, qui évitent des allers-retours (le PNJ qui bouge devant la chute d’eau se déplace aussi plus vite)

, à commencer par le Temple de l’Eau, qui évitent des allers-retours (le PNJ qui bouge devant la chute d’eau se déplace aussi plus vite) Des cartes de donjon plus lisibles , qui facilitent la recherche des coffres et des collectibles.

, qui facilitent la recherche des coffres et des collectibles. Des changements d’équipement plus rapides : les bottes de plomb s’enfilent ou s’enlèvent d’une pression sur la croix directionnelle.

: les bottes de plomb s’enfilent ou s’enlèvent d’une pression sur la croix directionnelle. La reprise de la partie à l’endroit de la sauvegarde, plutôt qu’à la maison de Link ou au Temple du Temps.

Nintendo a en revanche renoncé au voyage rapide. Des points de téléportation ont été testés pendant le développement puis retirés, pour ne pas sacrifier les découvertes faites en traversant Hyrule. Notre test du remake détaille ce qui a changé par rapport à la version de 1998, au-delà de la durée de vie.