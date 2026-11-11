GTA 6 : Même Hollywood commence à se préparer pour l’impact que va causer la sortie du jeu

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Bon nombre de studios n’ont pas voulu se frotter à GTA 6 en cette fin d’année, à tort ou à raison. Le jeu de Rockstar va bel et bien monopoliser l’espace médiatique (c’est déjà le cas), si bien qu’exister à ses côtés durant les prochaines semaines sera compliqué. et cela ne vaut pas que pour l’industrie du jeu vidéo. The Hollywood Reporter a fait le point sur l’impact que pourrait causer la sortie du jeu sur les films et séries à venir, et s’il n’est pas encore tout à fait palpable, une certaine crainte est présente.

GTA 6 // Source : Rockstar

GTA 6 n’occulte pas encore les sorties cinéma, mais tout le monde est tendu

Pour mesurer les conséquences de la sortie de GTA 6 sur le cinéma et le monde de la télévision (plus précisément du streaming), le site est allé questionner Bart Spiegel, qui gère la division divertissement et sports chez PricewaterhouseCoopers (une grande entreprise d’audit et d’expertise comptable) :

« Il s’agira d’un tournant décisif, non seulement pour l’industrie du jeu vidéo, mais aussi pour tous les acteurs des secteurs des médias et du divertissement, qui devront faire face au fait qu’une partie de leur audience va délaisser leurs plateformes pour aller jouer à GTA 6. »

Contrairement à l’industrie du jeu vidéo, celle du cinéma n’a pas pris de précautions particulières pour éviter GTA 6 puisque l’on note tout de même quelques sorties majeures, comme le prochain Hunger Games qui a réalisé de bonnes préventes. Malgré tout, un cadre d’une grande chaîne de cinéma reconnait que quiconque dans l’industrie qui joue un peu sait à quel point GTA 6 aura un impact, sans savoir dans quelle mesure.

Le week-end de lancement sera peut-être difficile, mais Geoff Keighley (producteur des Game Awards) a lui aussi son avis sur la question et pense que cela va s’étendre sur plusieurs semaines. Jusqu’à la sortie de Dune 3 et Avengers: Doomsday ? C’est bien possible, même si ces films sont forcément un peu à part du reste de l’industrie pour les personnes interrogées.

C’est surtout le milieu du streaming qui risque d’être impacté, comme le confie un représentant qui travaille sur une série qui sera bientôt diffusée (sans que l’on sache laquelle) :

« Tout le monde parle de l’importance que le jeu va avoir. »

Même l’industrie de la musique se prépare à un séisme, avec l’album du jeu qui devrait truster largement le haut des classements des plateformes de streaming. Le plus difficile sera surtout d’exister sur les réseaux sociaux. Cela pourrait impacter le marketing de ces films et de ces séries, étant donné que le jeu va occuper une grande place dans les discussions. Réponse dans quelques jours.

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Date de sortie : 19/11/2026

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