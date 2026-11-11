Le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’est vendu à 5,2 millions d’exemplaires en à peine 4 jours

Déjà le second jeu Switch 2 le plus vendu

Dire que ce remake était attendu au tournant est un euphémisme, tant les gens se sont rués vers la version physique du jeu. Nintendo a donc déjà fait les comptes en déclarant que cette nouvelle version de The Legend of Zelda: Ocarina of Time s’est vendue à plus de 5,2 millions d’exemplaires, et ce en 4 jours de commercialisation seulement.

C’est tout simplement le meilleur démarrage d’un jeu Switch 2 depuis la sortie de la console, et cela veut aussi dire qu’environ 1 personne sur 5 (ou sur 6) possédant la console s’est déjà procuré ce remake (la Switch 2 s’étant vendue à 26 millions d’exemplaires). Il est même le deuxième jeu Switch 2 le plus vendu de la console, dépassant Donkey Kong Bananza, tandis que Mario Kart World trône au-dessus des 16 millions de ventes.

Au Japon, le jeu a séduit 810 000 personnes, et on sait que 250 000 exemplaires physiques ont trouvé preneur en France. Pour le reste des territoires, c’est un peu plus flou du côté des chiffres exacts, mais le phénomène semble bien être global pour que le jeu se vende aussi rapidement. Nul doute que la sortie de GTA 6 devrait mettre un frein à tout cela, même si le jeu sort sur des plateformes différentes (et parle à un autre public), mais il y a fort à parier que The Legend of Zelda: Ocarina of Time se trouve au pied de nombreux sapins.