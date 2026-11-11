La PS5 franchit le cap des 100 millions de ventes juste avant son sixième anniversaire
Le dernier bilan trimestriel de Sony s’arrêtait au 30 septembre dernier et faisait état de 97,9 millions de PS5 vendues. Avec GTA 6 à l’horizon, il n’y avait pas besoin d’avoir un diplôme dans la finance pour prédire que le cap symbolique des 100 millions de ventes allait être dépassé avant la fin de l’année. Il n’aura fallu que 40 jours de plus pour que le constructeur célèbre cet exploit.
La première PlayStation sera bientôt dépassée
Il y a fort à parier que des consoles qui se vendent à 100 millions d’exemplaires, cela va devenir très rare à l’avenir, mais la PS5 a bien atteint ce palier hier, le 10 novembre.
Cette machine rattrape donc petit à petit la PS4, qui, au 30 juin 2022, affichait 117 millions de ventes. Depuis, le compte n’a a priori pas trop bougé, puisque Sony n’a pas actualisé ces chiffres. Surtout, la PS5 se rapproche à grands pas de la première PlayStation, qui s’est vendue à 102 millions d’exemplaires. Ce n’est donc qu’une question de semaines. Mais pour ce qui est de la PlayStation 2… eh bien bon courage à la PS5, puisque cette console iconique est sur le toit du monde avec 160 millions de ventes.
En une quarantaine de jours, Sony aura vendu 2,1 millions de consoles en plus, ce qui n’est pas rien, car sur le dernier trimestre en entier, il en avait écoulé 2,6 millions. Avec les fêtes de fin d’année en approche et le raz-de-marée que provoquera GTA 6, il y a fort à parier que Sony se dirige vers un très bon trimestre pour ce qui est de la vente de sa PS5, alors même que celle-ci est plus chère que jamais. Même s’il est vrai que c’est tout le temps durant la période octobre-décembre que la console réalise ses meilleures ventes, comme l’année dernière où Sony avait écoulé 7,9 millions de machines.