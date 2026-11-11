Fairgames : Le jeu service de Haven Studios vient d’être annulé par Sony

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Personne ne croyait guère à la réussite de Fairgames dans un monde où la plupart des jeux service se cassent la gueule, surtout ceux de Sony. Le constructeur a essuyé de nombreux échecs dans ce domaine sur cette génération, et le jeu de Haven Studios vient logiquement s’ajouter à cette longue liste.

Fairgames // Source : Haven Studios

La malédiction Jade Raymond continue

Et pourtant, pendant un temps, on pensait que Fairgames allait étrangement échapper au couperet. Le nom de Project Espresso était apparu il y a peu, censé désigner le jeu de Haven Studios, avec un playtest qui s’est déroulé en septembre dernier. Il faut croire que celui-ci n’a pas du tout eu de bons échos, puisque Bloomberg nous a appris dans la nuit que Fairgames était désormais mis à la poubelle. Sean Decker et John Doyle, deux cadres sur le projet, ont indiqué via un mail destiné aux employés que le playtest était un échec :

« Bien que le test ait démontré une solide excellence opérationnelle, une bonne préparation pour le suivi et un fort engagement de la communauté, les retours des joueurs ainsi que les résultats en matière de rétention se sont révélés mitigés et en deçà des objectifs que nous nous étions fixés. Compte tenu, par ailleurs, des conditions de marché difficiles dans le genre des jeux de tir en PvP, nous avons pris la décision difficile de mettre fin au développement du jeu. »

Si personne n’est surpris par cette issue, outre le fait que le marché des jeux service est devenu trop compétitif aujourd’hui et que Fairgames n’avait rien pour se démarquer, c’est parce que le jeu n’a plus fait parler de lui depuis son annonce en 2023. Plusieurs figures importantes de Haven Studios se sont même fait la malle entre-temps, à l’image de Jade Raymond, qui enchaîne les annulations de projets depuis plus d’une décennie maintenant.

Un porte-parole de PlayStation a indiqué à Bloomberg qu’aucun licenciement n’est attendu pour autant et que Haven Studios allait désormais servir de studio de support :

« Le studio va désormais se concentrer sur la collaboration avec d’autres équipes à travers les PlayStation Studios tout en explorant de nouvelles opportunités créatives. »

Mais on connait la chanson. Si les employés ne sont pas virés aujourd’hui, ils le seront demain. On imagine que le but est de le rediriger vers Bungie qui a besoin de bras suite à de nombreux licenciements. Autant dire qu’on est loin de la stabilité.

Le point sur les jeux service PlayStation

Horizon hunters gathering 1

Horizon Hunters Gathering // Source : Guerilla Games

Tout cela reflète une fois de plus l’échec monumental de la stratégie de PlayStation dans le domaine des jeux service. Sur la douzaine que le constructeur espérait lancer, seul Helldivers 2 s’est avéré être un franc succès. Deux autres sont sortis, à l’image de Concord et Marathon, avec le destin que l’on connaît. Le premier est devenu l’exemple à ne pas suivre pour toute l’industrie, et le second peine à agrandir sa communauté.

Tout le reste a été annulé. Que ce soit le jeu God of War, le jeu The Last of Us, le jeu de Bend Studios ou encore ce Fairgames. À l’heure actuelle, il ne reste techniquement que Horizon Hunters Gathering en production, mais celui-ci connaît de grandes difficultés avec un reboot effectué en interne et une annulation qui lui pend au nez. Il y a aussi Gummy Bears, MOBA de Bungie qui est pour le moment toujours vivant, mais qui n’a jamais réellement été présenté (et quand on connaît l’état de Bungie aujourd’hui…). D’autres projets non annoncés sont peut-être dans les tuyaux, mais si tout cela n’a pas vacciné Sony sur les jeux service, alors rien ne le fera.

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