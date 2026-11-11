EA Sports FC 27 dévoile la neuvième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la neuvième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Neuvième TOTW !
- Le gardien : Caprile (82).
- La défense : Brand (85), Mario Hermoso (83), Jair Cunha (82) et Devlin (80).
- Le milieu de terrain : Wirtz (87), Geyoro (85), Trossard (84), Güler (84), Peddemors (82), Gruda (80), Gronbaek (80), Touré (80), Peck (80) et Patoulidis (80).
- L’attaque : Shaw (91), Isina Corte (82), Barry (80), Diaouné (80), Meerveld (80), Murilo (80), Surridge (80) et Eckert Ayensa (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.