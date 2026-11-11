EA Sports FC 27 dévoile la neuvième Team Of The Week

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EA Sports FC 27 vient d’annoncer la neuvième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.

EA Sports FC 27 // Source : Electronic Arts

Neuvième TOTW !

  • Le gardien : Caprile (82).
  • La défense : Brand (85), Mario Hermoso (83), Jair Cunha (82) et Devlin (80).
  • Le milieu de terrain : Wirtz (87), Geyoro (85), Trossard (84), Güler (84), Peddemors (82), Gruda (80), Gronbaek (80), Touré (80), Peck (80) et Patoulidis (80).
  • L’attaque : Shaw (91), Isina Corte (82), Barry (80), Diaouné (80), Meerveld (80), Murilo (80), Surridge (80) et Eckert Ayensa (80).

EA Sports FC 27  est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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Date de sortie : 25/09/2026

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