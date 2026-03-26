Xbox Partner Preview : Voici le résumé de toutes les annonces

Vous trouverez ici l’intégralité des annonces du Xbox Partner Preview du 26 mars 2026.

Hunter: the Reckoning – Deathwish

Date de sortie : été 2027

Avec Hunter: The Reckoning – Deathwish, le studio Teyon (RoboCop: Rogue City) délaisse le cyber flic pour proposer un RPG bien plus ambitieux dans l’univers de World of Darkness (le premier opus date de 2002 sur Xbox et Gamecube). On y incarne un humain ordinaire qui découvre l’existence d’un monde peuplé de monstres et se retrouve contraint de devenir chasseur pour survivre dans un New York contemporain. Le jeu adopte une structure semi-monde ouvert avec une forte emphase sur les choix et leurs conséquences. Côté gameplay, chaque situation peut être abordée de différentes manières, que ce soit du combat frontal, de l’infiltration ou de la persuasion. Une formule qui rappelle des titres comme Deus Ex par exemple.

Wuthering Wave version Xbox

Date de sortie : juillet 2026

Le gacha chinois en free-to-play Wuthering Wave arrivera cet été sur Xbox Series. On y incarne Rover, un protagoniste amnésique qui part à la recherche de son passé aux côtés d’un groupe de personnages appelés les Resonators. Le jeu mise avant tout sur la liberté d’exploration avec un monde ouvert dynamique et de nombreux moyens de déplacement (planeur, grappin, glissades et une moto) Le tout est porté par une direction artistique « anime » colorée et un système de combat nerveux. Sans doute le concurrent le plus sérieux de Genshin Impact actuellement. Wuthering Waves sera disponible dès juillet 2026 sur Xbox Series, PC et via le Xbox Game Pass. Des avantages en jeu seront proposés pour les souscripteurs de l’abonnement.

The Expanse: Osiris Reborn

Date de sortie : printemps 2027

Annoncé en juin 2025, The Expanse: Osiris Reborn est revenu avec une nouvelle séquence de gameplay, tout en confirmant une sortie pour le printemps 2027. Ce RPG d’action à la troisième personne nous plonge dans l’univers de la série de science-fictio, où les tensions entre Mars et la Ceinture menacent de faire basculer le système solaire dans le chaos. Une bêta est prévue dès le 22 avril 2026 pour nous permettre de découvrir un premier aperçu du titre qui sera disponible au printemps 2027 sur Xbox Series, PS5, PC et via le Xbox Game Pass.

Grave Seasons

Date de sortie : 14 août 2026

Grave Seasons s’est offert une nouvelle bande-annonce pour annoncer sa date de sortie fixée au 14 août 2026. Ce jeu de simulation agricole signé Perfect Garbage cache en réalité une ambiance bien plus sombre qu’il n’y paraît avec une intrigue qui débute par une lettre inquiétante envoyée par un ancien compagnon de cellule. Le Stardew Valley horrifique en quelque sorte. Une démo gratuite est également prévue prochainement pour permettre de découvrir le jeu avant sa sortie sur Xbox Series, PC, PS5, Switch et dans le Xbox Game Pass.

Serious Sam: Shatterverse

Date de sortie : 2026

Malgré une récente fuite via l’organisme de classification coréen, la licence culte a annoncé un nouvel opus avec Serious Sam: Shatterverse. Dans une ambiance toujours aussi explosive, plusieurs versions alternatives de Sam sont réunies pour affronter une nouvelle fois le redoutable Mental et sauver le Shatterverse. Le jeu introduit ainsi cinq incarnations du héros, chacune avec ses propres capacités. On devrait ainsi retrouver ce qui fait le sel de la série avec des vagues d’ennemis à perte de vue et un arsenal d’armes surpuissantes pour faire le ménage. Il est attendu attendue courant 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Stranger Than Heaven

Date de sortie : inconnu

Sans doute l’annonce la plus attendue de ce Xbox Partner Preview, le nouveau projet de RGG Studio, Stranger Than Heaven, s’est dévoilé un peu plus avec une bande-annonce mettant en avant une structure narrative toujours aussi mystérieuse. Le jeu proposera en effet une histoire se déroulant à travers cinq périodes différentes, chacune prenant place dans une ville unique. Peu de détails concrets ont encore été partagés sur le gameplay, mais le titre semble vouloir miser sur une narration ambitieuse et une mise en scène travaillée, fidèle aux productions du studio. On en saura davantage très bientôt via un événement dédié intitulé “Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven” est prévu le 6 mai prochain. On ne connait pas encore la période de sortie, mais il sortira sur Xbox Series, PS5, PC et via le Xbox Game Pass.

Super Meat Boy 3D

Date de sortie : 31 mars 2026

Avant sa sortie officielle prévue dans quelques jours, Super Meat Boy 3D est venu tailler le bout de gras de viande avec du gameplay inédit. Toujours aussi nerveux, le jeu mettra à rude épreuve vos réflexes avec des niveaux remplis de pièges et de sauts millimétrés. Cette nouvelle approche en 3D promet de renouveler l’expérience tout en conservant l’ADN de la série avec une difficulté toujours aussi relevée et des secrets disséminés dans des niveaux de plus en plus impitoyables. Super Meat Boy 3D sera disponible dès le 31 mars sur Xbox Series, PC et via le Xbox Game Pass.

Forever Ago

Date de sortie : Automne 2026

Annapurna Interactive est venu participer à la conférence pour « ré-annoncer » Forever Ago. Il s’agit d’une aventure narrative centrée sur l’introspection et les souvenirs. On y suit Alfred dans un road trip à travers différents lieux marquants de sa vie, avec pour objectif de reconstituer son passé et comprendre les choix qui l’ont façonné. Le jeu mise sur une ambiance contemplative et émotionnelle en rencontrant divers personnages et en capturant des moments clés à travers la photographie. Une histoire qui promet d’être touchante sur le papier. Forever Ago est attendu pour l’automne 2026 sur Xbox Series, PS5, Switch 2, PC et dans le Xbox Game Pass.

Ascend to Zero

Date de sortie : 13 juillet 2026

Ascend to Zero est venu enfin annoncer sa date de sortie. Ainsi, les amateurs de roguelike auront droit à une expérience nerveuse où le temps devient votre meilleure arme. Dans cet univers cyberpunk en pixel art, il est question de manipuler le temps pour prendre l’avantage en combat, que ce soit en figeant les ennemis ou en s’offrant quelques secondes pour se repositionner. Le jeu repose sur des runs à optimiser, avec un large éventail de compétences et d’aptitudes à maîtriser pour progresser toujours plus loin. Ascend to Zero sera disponible dès le 13 juillet 2026 sur Xbox Series, PC et via le Xbox Game Pass.

Dispatch

Date de sortie : été 2026

Sans doute le meilleur jeu narratif de 2025, Dispatch est enfin annoncé sur Xbox avec l’ensemble de ses épisodes. Ce titre à la Telltale Games nous met dans la peau de Robert Robertson, un ancien super-héros connu sous le nom de Mecha Man, désormais contraint de travailler comme dispatcheur après la destruction de son armure. Plutôt que de combattre directement, vous allez devoir gérer une équipe de héros un peu particuliers composée d’anciens vilains reconvertis, en les envoyant sur différentes interventions à travers la ville. Le tout s’accompagne de choix narratifs, de relations à entretenir et d’une bonne dose d’humour. Il sortira cet été sur Xbox Series, PC et dans le Xbox Game Pass.

Alien Deathstorm

Date de sortie : inconnue

L’une des grosses annonces de ce Xbox Partner Preview était celle du nouveau jeu de Rebellion. Alien Deathstorm est décrit comme une aventure à la première personne mêlant survie et ambiance oppressante. Il nous transporte sur une colonie extraterrestre ravagée par des tempêtes violentes et envahie par des créatures hostiles. L’exploration de la colonie permettra de comprendre ce qu’il s’est passé, avant que la situation ne bascule rapidement en lutte pour la survie. On ne connait pas encore sa période de sortie, mais on sait qu’il est prévu sur Xbox Series, PS5, PC et via le Xbox Game Pass.

Frog Sqwad

Date de sortie : juin 2026

Conçu par d’anciens développeurs de Fall Guys, Frog Sqwad, est un jeu de plateforme et d’énigmes loufoque jouable en coopération. Le titre propose d’incarner une bande de grenouilles chargées d’explorer des égouts pour récupérer de la nourriture destinée au « Swamp King » sous peine de finir au menu. En plus d’offrir de nouvelles images, il annonce surtout sa disponibilité via le Xbox Game Pass lors de sa sortie en juin prochain.

Bluey’s Happy Snaps

Date de sortie : Automne 2026

Moment plus familial avec l’annonce d’un nouveau jeu Bluey, qui mettra à l’honneur l’adorable petite chienne de la série télévisée. Bluey’s Happy Snaps vous proposera une aventure grand public où l’on doit immortaliser nos meilleurs moments en prenant des photos tout en ayant la possibilité de les disposer dans un carnet personnalisable. Il est attendu sur PC, Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S

S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope

Date de sortie : été 2026

Sa présence était confirmée et on se doutait que le FPS ukrainien aura droit à un gros DLC. GSC Game World a ainsi levé le voile sur S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope, la première extension majeure de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ce DLC mettra en avant le conflit entre deux factions emblématiques de la Zone, « Duty » et « Freedom », dans une histoire inédite. On pourra explorer de nouvelles zones, dont la centrale nucléaire de Tchernobyl ainsi que la région de l’Iron Forest. Le studio promet plus de 20 heures de contenu en tout. L’extension est attendue pour l’été prochain sur toutes les plateformes du jeu de base. Elle sera également disponible via le Xbox Game Pass.

Moosa: Dirty Fate

Date de sortie : 2027

Alors que la popularité de Crimson Desert bat son plein en ce moment, Xbox annonce un tout nouveau titre coréen avec Moosa: Dirty Fate. La direction artistique picturale est d’ailleurs inspirée de la culture coréenne. Ce jeu d’action à la troisième personne nous plonge dans une Corée féodale ravagée par une mystérieuse force. Les terres se meurent et la population sombre dans des méthodes de survie extrêmes. Notre tâche sera de partir à la traque de cette menace pour tenter de sauver son peuple. On nous promet une aventure qui mêle exploration et affrontements dynamiques. Moosa: Dirty Fate est attendu courant 2027 sur Xbox Series, PS5, PC et dans le Xbox Game Pass.

The Eternal Life of Goldman

Date de sortie : 2026

Annoncé il y a près de trois ans, The Eternal Life of Goldman arrivera finalement cette année sur Xbox Series. Le trailer du Showcase fait un joli tour d’horizon des possibilités offertes par notre papy héros et sa canne multifonctions. Bonne nouvelle, une démo est d’ores et déjà disponible. Le jeu est également prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC. Pas de date de sortie pour le moment, mais il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass.

Waunted

Date de sortie : 2026

Avant-dernière annonce de ce showcase, Waunted est un RPG tactique hybride mêlant planification au tour par tour et action en temps réel. L’histoire suivra une expédition ayant mal tourné et racontée à travers le point de vue de trois narrateurs « peu fiables ». Un dernier adjectif qui promet une narration assez originale. Vaunted est attendu courant 2026 sur PC. Xbox précise que davantage d’informations sont à venir prochainement.

Hades II

Date de sortie : 14 avril 2026

Belle surprise que de voir Hades II confirmer ses autres versions consoles. Déjà disponible sur PC et Switch, l’un des meilleurs jeux de 2025 va donc arriver sur PS5 et Xbox Series prochainement ; et il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque Melinoë déboulera le 14 avril prochain.

Artificial Detective

Date de sortie : 2027

Et le one more thing de la conférence fût la révélation d’une toute nouvelle licence, Artificial Detective, le tout premier projet d’un nouveau studio spécialisé dans l’animation cinématique. Et pour le coup, il faut avouer que les visuels sont de toute beauté, avec un univers dystopique envahi par des robots rebelles, que l’on devra combattre en tant que détective robotique. On attendra cependant d’en voir un peu plus sur le gameplay sur ce jeu d’action aventure à la troisième personne, qui semble moins dans la finesse que son animation. Il est attendu en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

En définitive, nous avons une conférence plutôt bonne dans l’ensemble, mais sans être non plus marquante. Ce Xbox Partner Preview était assez équilibré avec des annonces, des dates de sortie et de nouvelles images de gameplay. On apprécie ce format toujours aussi agréable à regarder. Malgré tout, on ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour l’avenir de la marque avec tout ce qu’il s’est passé dernièrement.