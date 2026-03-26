Artificial Detective, un joli jeu d’action-aventure decopunk, s’annonce pour 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series

Et il y a un robot toutou bien vénère

Un flic robot lancé dans une enquête musclée au milieu d’une ville cyberpunk brusquement dépourvue de sa population, tel est le pitch de cet Artificial Detective. Nommé justement AD 2846, notre héros devra en effet découvrir comment et pourquoi l’humanité a disparu. Il n’est pas seul puisqu’une petite fille du nom de Mowgli semble l’accompagner, au même titre qu’un toutou robot particulièrement vaillant : D.A.W.G. (Dedicated Artificial Weaponized Guard).

En tant que jeu d’action-aventure en vue à la troisième personne, Artificial Detective aura des phases de combat face à des robots hostiles. Si AD 2846 pourra compter sur son pistolet et quelques techniques de corps à corps, de discrétion et de piratage, le toutou servira de soutien en combat en gênant les ennemis ou en les achevant, et souvent brutalement.

Si ces phases paraissent un peu lourdes, ce qu’il faut retenir pour l’instant, c’est une très jolie plastique affichée par le jeu, inspirée du neo-noir, du cinéma rétrofuturiste ou encore d’œuvres comme Cowboy Bebop ou Blade Runner, et qui adopte une esthétique mi-art déco, mi-cyberpunk pour sa ville nommée Conglomerate North.

Avec un look global très léché et un framerate rappelant celui des films d’animation, on sent toute la patte artistique et l’expérience du studio Vivix. Forte de travaux effectués notamment du côté de Control, Dead Space ou encore la série Netflix Love, Death & Robots, la boîte détient un CV qui se pose là.

Pour le reste, l’équipe du jeu a pu s’étaler un peu sur le jeu du côté de Xbox Wire, et particulièrement au sujet de la dimension investigation et de la dynamique entre AD 2846, Mowgli et D.A.W.G.. Il y aura bien un gameplay d’enquête qui nous poussera à observer notre environnement et connecter des indices entre eux. Pour ce qui est des partenaires, ils pourront être améliorés et élargir leur éventail d’actions à mesure que les relations s’étoffent.

Bref, Artificial Detective s’annonce comme un titre assez ambitieux à l’échelle du studio, et il est attendu pour 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), Xbox Series et PS5.