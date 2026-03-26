Dispatch débutera son service dès cet été sur Xbox Series

Pas de Game Pass en vue pour le moment

C’est donc maintenant officiel, Dispatch débarquera prochainement sur Xbox Series, dans le courant de cet été. Pas encore de date plus précise pour le moment, mais cela reste une excellente nouvelle. Et puisque l’abonnement n’a pas été mentionné durant l’annonce, il ne faut a priori pas s’attendre à ce que le jeu d’AdHod Studio arrive directement dans le Xbox Game Pass, sauf si les choses changent.

Pour rappel, Dispatch nous met dans la peau d’un ancien super-héros privé de sa belle armure, qui doit se reconvertir en tant qu’agent de liaison pour d’autres héros. Il hérite cependant d’une équipe d’anciens super-vilains eux aussi en reconversion, qu’il doit gérer tant bien que mal malgré leur inexpérience et des tempéraments pour le moins explosifs. Il s’agit d’un jeu narratif avec beaucoup de choix, et une petite partie gestion en temps réel.

Pour en savoir un peu plus sur Dispatch, n’hésitez pas à lire notre test.