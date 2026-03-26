Hades II : Après avoir conquis le PC et les Switch, le roguelite arrive le 14 avril sur Xbox Series et PS5

Arrivée directe sur le Game Pass

Comme son aîné, Hades II opère un planning de sortie en plusieurs temps. D’abord un early access, puis une sortie définitive sur PC et sur Switch 1 et 2, avant de se rendre accessible à tout le monde sur PS5 et Xbox Series. La bonne nouvelle est annoncée par Supergiant Games au cours d’un trailer.

On notera que l’attente fut moins longue que pour le premier opus, ce qui n’est pas pour déplaire aux joueuses et joueurs nourrissant un intérêt pour le roguelite. En effet, avec un contenu encore plus gargantuesque, des biomes plus nombreux et variés, de nouveaux pouvoirs ou encore une narration toujours aussi délicieuse, impossible de passer à côté lorsque l’on aime le genre.

Et pour avoir encore moins de raison de le louper, Hades II sera intégré Day One au Game Pass. Pour le reste, il sortira le 14 avril sur PS5 et Xbox Series.