Hades II : Après avoir conquis le PC et les Switch, le roguelite arrive le 14 avril sur Xbox Series et PS5
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Rédigé par Alexis
Immanquable suite à un premier jeu déjà excellent, Hades II a réalisé l’exploit de faire encore plus, encore mieux. Et si nous avons pu bénéficier de sa sortie en 1.0 l’an dernier sur PC et les deux Switch, le public comptait les heures pour une arrivée sur PS5 et Xbox Series. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre encore bien longtemps puisque le roguelite de Supergiant Games déboulera mi-avril.
Arrivée directe sur le Game Pass
Comme son aîné, Hades II opère un planning de sortie en plusieurs temps. D’abord un early access, puis une sortie définitive sur PC et sur Switch 1 et 2, avant de se rendre accessible à tout le monde sur PS5 et Xbox Series. La bonne nouvelle est annoncée par Supergiant Games au cours d’un trailer.
On notera que l’attente fut moins longue que pour le premier opus, ce qui n’est pas pour déplaire aux joueuses et joueurs nourrissant un intérêt pour le roguelite. En effet, avec un contenu encore plus gargantuesque, des biomes plus nombreux et variés, de nouveaux pouvoirs ou encore une narration toujours aussi délicieuse, impossible de passer à côté lorsque l’on aime le genre.
Et pour avoir encore moins de raison de le louper, Hades II sera intégré Day One au Game Pass. Pour le reste, il sortira le 14 avril sur PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : 25/09/2025