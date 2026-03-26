The Expanse: Osiris Reborn nous fera attendre jusqu’en 2027, mais une bêta fermée aura lieu en avril
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Rédigé par Jordan
Tous les fans de la licence The Expanse doivent garder un œil sur The Expanse: Osiris Reborn, ambitieux RPG qui aura pour but de retranscrire cet univers avec une nouvelle aventure, et sans doute pas mal de références. Durant le Xbox Partner Preview, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce du jeu qui nous permet malheureusement de confirmer que le titre n’arrivera pas cette année, même si certains chanceux pourront y jouer dès le mois prochain.
Les compagnons sont de sortie
Pas de sortie en 2026 pour The Expanse: Osiris Reborn, qui ne sera pas prêt avant le printemps 2027. C’est ce que nous annonce cette nouvelle vidéo du jeu d’Owlcat Games, mais une bonne nouvelle a cependant été dévoilée pour les plus impatients.
Si vous avez déjà précommandé l’édition collector du jeu à 289 €, ou si vous avez été plus raisonnable en vous tournant vers le Miller’s Pack à 79,99 €, vous pourrez accéder à une bêta fermée du jeu dès le 22 avril. Et ce, jusqu’à la sortie du jeu. Cette bêta ressemble en réalité à une démo, qui sera accessible dès le moment où vous précommanderez l’une de ces deux éditions. Oui, ça fait cher la bêta.
Et si cette bande-annonce ne vous suffit pas, quelques infos ont été dévoilées à propos des personnages de votre équipe chez PC Gamer :
- J : votre jumeau, qui sera votre bras droit
- Teo : le docteur de la bande
- Regina : la snipeuse mystérieuse
- Aleesha : l’experte cybernétique qui pourra tout hacker
- Polly : une jeune optimiste qui sera douée avec les machines
- Michael : ancien militaire avec un passé trouble
- Zafar : ingénieur calme et posé
The Expanse: Osiris Reborn sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Date de sortie : N/C