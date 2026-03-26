The Expanse: Osiris Reborn nous fera attendre jusqu’en 2027, mais une bêta fermée aura lieu en avril

Les compagnons sont de sortie

Pas de sortie en 2026 pour The Expanse: Osiris Reborn, qui ne sera pas prêt avant le printemps 2027. C’est ce que nous annonce cette nouvelle vidéo du jeu d’Owlcat Games, mais une bonne nouvelle a cependant été dévoilée pour les plus impatients.

Si vous avez déjà précommandé l’édition collector du jeu à 289 €, ou si vous avez été plus raisonnable en vous tournant vers le Miller’s Pack à 79,99 €, vous pourrez accéder à une bêta fermée du jeu dès le 22 avril. Et ce, jusqu’à la sortie du jeu. Cette bêta ressemble en réalité à une démo, qui sera accessible dès le moment où vous précommanderez l’une de ces deux éditions. Oui, ça fait cher la bêta.

Et si cette bande-annonce ne vous suffit pas, quelques infos ont été dévoilées à propos des personnages de votre équipe chez PC Gamer :

J : votre jumeau, qui sera votre bras droit

: votre jumeau, qui sera votre bras droit Teo : le docteur de la bande

: le docteur de la bande Regina : la snipeuse mystérieuse

: la snipeuse mystérieuse Aleesha : l’experte cybernétique qui pourra tout hacker

: l’experte cybernétique qui pourra tout hacker Polly : une jeune optimiste qui sera douée avec les machines

: une jeune optimiste qui sera douée avec les machines Michael : ancien militaire avec un passé trouble

: ancien militaire avec un passé trouble Zafar : ingénieur calme et posé

The Expanse: Osiris Reborn sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.