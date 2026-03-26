Stranger Than Heaven : Le prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio (Like a Dragon) se montre dans une nouvelle bande-annonce

Une vraie présentation aura lieu en mai

Stranger Than Heaven était donc l’une des stars de la dernière conférence Xbox grâce à un trailer qui montre beaucoup de choses, sans que l’on comprenne pour autant tout ce qu’il se passe. Après tout, le jeu prendra place à 5 époques différentes, en 1915, 1929, 1943, 1951 et 1965, et dans 5 villes japonaises, ce qui rend le tout forcément confus pour le moment.

Masayoshi Yokoyama, producteur exécutif du jeu, déclare chez Xbox :

« Nous avons énormément de choses à montrer et je vous promets que cela vaudra le coup d’œil. Ce que vous avez vu aujourd’hui n’est qu’un aperçu de ce qui vous attend. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus que ce qui a été montré aujourd’hui, mais comme vous pouvez l’imaginer, recréer cinq villes à travers cinq époques représente un défi colossal. Nous apportons un soin tout particulier à donner vie à ces périodes et à ces lieux encore rarement explorés dans les jeux vidéo. C’est une expérience véritablement unique. »

Pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle licence, il faudra patienter jusqu’au 7 mai à minuit, date à laquelle une émission spéciale autour du jeu sera diffusée. C’est sans doute là que l’on en apprendra davantage sur les personnages, l’histoire, et si le gameplay va grandement différer des jeux précédents du studio (sans doute pas).

On a également la confirmation que Stranger Than Heaven sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, chose qui n’avait pas encore été clarifiée jusqu’ici.